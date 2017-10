Le Iene Show/ Anticipazioni 3 ottobre: servizi su referendum Catalogna e bimbo morto per un'otite

Teo Mammuccari e Ilary Blasi a Le Iene Show (Foto: da Facebook)

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI 3 OTTOBRE

Dopo la prima puntata domenicale, Le Iene Show tornano oggi su Italia 1 con Ilary Blasi e Teo Mammuccari. Ai due conduttori è stata affidato il programma nell'appuntamento in prima serata del martedì, ma non saranno soli: con loro la Gialappa's Band. Tra i servizi che andranno in onda oggi, 3 ottobre 2017, uno sul referendum per l'indipendenza della Catalogna, un argomento di strettissima attualità sul quale il dibattito è particolarmente acceso anche in Italia. La Iena Pablo Trincia ha, infatti, realizzato un reportage da Barcellona nei giorni tesi della consultazione ritenuta illegale da Madrid. L'inviato ha seguito minuto per minuto due giovani studenti catalani con posizioni diverse sulla questione: uno favorevole, l'altro contrario all'autonomia della regione. Inoltre, ha approfondito con loro le ragioni alla base dei due gruppi e le possibili conseguenze, quindi i vari scenari, di una giornata storica, e con qualche pagina drammatica.

NEL CARCERE DOVE SONO RINCHIUSE LE DONNE DELL'ISIS

Le Iene Show tornano ad occuparsi dell'Isis: la Iena Luigi Pelazza si è recata all'interno di un carcere di Misurata, centro della Libia sul golfo della Sirte, che era roccaforte dello Stato Islamico nel Paese. Dopo mesi di duri combattimenti con l'esercito fedele al governo e centinaia di raid americani, la zona è stata liberata. Ora però in carcere sono state rinchiuse le mogli degli jihadisti dell'Isis, insieme ai loro figli. Con questo servizio, dunque, il programma di Italia 1 accende i riflettori su una questione per la quale è difficile prendere posizione: queste donne sono anch'essi "vittime" o hanno partecipato attivamente alle attività terroristiche? Difficile giungere a risposte certe, intanto la Iena ha raccolto le testimonianze di alcune di loro, rinchiuse in un carcere della città, per provare a fare almeno un po' di chiarezza sulla questione e luce su un aspetto della questione spesso ignorato.

INTERVISTA AL NONNO DEL BIMBO MORTO PER UN'OTITE

Dalla conduzione ad un nuovo caso: Nadia Toffa, che figura tra i presentatori de Le Iene Show nelle puntate domenicali, per quella di oggi ha invece realizzato un servizio che si occupa di Francesco, il bambino di sette anni che lo scorso 27 maggio è morto a causa di un'otite. La Iena ha intervistato il nonno, il quale ha raccontato che il dottore che aveva in cura il bambino avrebbe prescritto solo farmaci omeopatici, rivelatisi inadeguati nella cura della malattia. Nadia Toffa ha quindi provato a raggiungere il medico omeopata che, però, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Questa vicenda ha riacceso il dibattito sull'omeopatia e sulla sua efficacia, tra le più note medicine alternative. E quindi Nadia Toffa ha interpellato la dottoressa Antonella Ronchi (presidente della Federazione italiana associazioni e medici omeopati), lo scienziato Silvio Garattini (direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri") e si è recata presso una ditta che produce questo tipo di farmaci.

