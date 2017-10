MARIANGELA MELATO/ Il ricordo di Renzo Arbore e Lella Costa su Rai Storia (oggi 3 ottobre 2017)

Mariangela Melato (Foto da Youtube)

Si intitola Mariangela!, con il punto esclamativo alla fine, quasi a voler sottolineare una nota d'entusiasmo, come quello che era in grado di suscitare fra tutti i suoi conoscenti ed estimatori. Ed è l'omaggio che Rai Cultura ha pensato per Mariangela Melato, l'attrice milanese scomparsa nel gennaio 2013, programmando una puntata inedita speciale a lei dedicata che andrà in onda a partire dalle 21:40 su Rai Storia. Tutto avrà inizio da un dipinto, per la precisione un autoritratto firmato proprio da Mariangela Melato: una chicca, considerando che non tutti erano a conoscienza della passione di quest'artista poliedrica per la pittura. A raccontare aneddoti riguardanti la sua carriera, i retroscena della donna, della professionista appassionata, la collega Lella Costa, che si avvarrà di filmati storici e ripercorrerà tutte le tappe più importanti della sua carriera.

MARIANGELA MELATO: I COLLEGHI E I SUCCESSI

Ai contributi video e ai racconti di Lella Costa si affiancheranno le testimonianze dirette di chi Mariangela Melato l'ha conosciuta. In primis dell'amore più grande della sua vita, quel Renzo Arbore che alla realizzazione di questo documento ha partecipato attivamente. Del resto ripercorrere le tappe di una fuoriclasse come la Melato non è impresa da poco: si parte dagli esordi teatrali nei primi anni '60 a Milano e si arriva fino alle prove più impegnative con registi come Visconti, Ronconi Strehler, cui seguono le lavorazioni con autori cinematografici del calibro di Petri, Monicelli, Comencini, Brusati e Giuseppe Bertolucci. L'apice della notorietà, come ricorderanno tra gli altri Giancarlo Giannini, Lina Wertmuller, Gigi Proietti, Toni Servillo, Pippo Baudo, Gabriele Lavia, Massimo Ranieri, Isabella Rossellini e Lina Sastri, arrivò di pari passo alla celebre trilogia di commedie di Lina Wertmuller. Negli ultimi anni, invece, la Melato era tornata al primo amore: il teatro.

© Riproduzione Riservata.