MICHELLE CAVALLARO/ Video, la 14enne protagonista del primo gossip (Il Collegio 2)

Michelle Cavallaro, Collegio 2, protagonista del primo flirt

Alla prima puntata Michelle Cavallaro è già protagionista di una tenera storia d'amore tra i banchi di scuola. La 14enne azzanese è una degli studenti del Il Collegio 2, docu-fiction in onda il lunedì su Rai due, che nella prima puntata abbiamo visto stringere una speciale amicizia con Roberto Magro, coetaneo di Monza. I due adolescenti, oltre ad essere ripresi sempre vicini dalle telecamere, sono stati protagonisti di una dolcissima ripresa: Roberto, infatti, girava nel cortile del Collegio sulla bicicletta, portando Michelle sulla canna. La giovane è poi scesa e i due si sono scambiati un dolce bacio a stampo, sulla colonna sonora di Titanic. Michelle è quindi la protagonista del primo gossip nato fra i banchi del Collegio. Ma questo flirt durerà? Quello che al momento è lecito sapere, è solo che nel promo di presentazione della seconda puntata, Roberto racconta di aver abbracciato forte Michelle, al punto di non riuscire a staccarsi.

MICHELLE CAVALLARO E UN PROBLEMA VERO: IL LOOK VINTAGE

Nella sua presentazione, Michelle si definisce una "testa calda", mentre la madre aveva raccontato di come a casa sia comandina, al punto che bisogna fare tutto quello che dice lei. Così avevamo immaginato che sarebbe stata la più ribella, oltre che la più corteggiata. Di certo i voti di Michelle non sono stati brillanti, tanto da non essere stata promossa, e la giovane è stata anche protagonista di qualche provvedimento disciplinare: a lei e ad altri compagni è stato trovato il cellulare, che è vietato, e sono stati messi in punizione a rastrellare e sistemare un orto incolto. Lei, Federico Mancosu, Elisabetta Gibilisco e Arianna Triassi sono però scappati. Ma il vero problema, insieme alle lezioni di matematica e geografia, è stato un altro: il look. La 14enne, al telefono con la madre, si è persino messa a piangere lamentando il modo in cui fosse vestita, "come la nonna ai suoi tempi".

IL FLIRT IMPAZZA SUL WEB

Michelle Cavallaro è la studentessa che potrebbe creare maggiori problemi ai professori de Il Collegio 2. 14 anni, bella ragazza, ribelle, viziata e con tutte le caratteristiche delle ragazze di oggi ovvero dipendente dal cellulare, dai capi alla moda, dal trucco e dalla voglia di apparire e di affermarsi per il proprio aspetto fisico. Ribelle alle regole, Michelle Cavallaro non è propriamente quella che viene definita una studentessa modello. Il suo curriculum è ricco di note scolastiche e il Collegio è l’occasione che la madre aspettava per mostrarle cos’è la vera disciplina e cosa conta davvero nella vita. Operaia in fabbrica, la mamma di Michelle spera davvero che le regole, la disciplina e la rigidità del Collegio possano cambiare la figlia in meglio. Una ragazza difficile da gestire che potrebbe dare filo da torcere anche i sorveglianti. In ogni caso, quello che ai fan in questo momento realmente interessa è sapere cosa accadra tra lei e Roberto nelle prossime puntate. Il loro flirt già impazza sul web: “Credo che Roberto e Michelle saranno le persone che shipperó(?) di più”, “Ok: sto shippando Roberto e Michelle, ma non dimentico Jenny con Adriano”, “Shippare Michelle e Roberto okay, ma pensare che questi tra un po’ limonano dopo neanche una settimana di conoscenza è da pazzi”.

