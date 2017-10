MIKAELA NEAZE SILVA/ La velina bionda scherza con i suoi capelli, video

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

LO STACCHETTO DEL LUNEDÌ

Anche ieri Mikaela Neaze Silva, la nuova velina bionda, è tornata sul bancone di Striscia la notizia con la collega Shaila Gatta. Le due veline si sono scatenate sulle note di “Cock it Up” di Spankers e Timeka Marshall. Per il loro stacchetto le due ballerine vengono “lanciate” nello spazio come due astronauti che puntano con la loro astronave verso la terra. La coreografia è stata realizzata dalla coreografa Manuela Bertolo. In tanti, tra il pubblico di Striscia, hanno apprezzato la decisione di prendere come veline due ballerine di professione: “Finalmente veline che sanno ballare, un sogno!”, “Che brave che siete finalmente VERE BALLERINE e non solo bellezza questo è quello che volevamo vedere da 3 anni!” e “Adoro queste due veline! Ballerine di mestiere oltre che bellissime!”, scrivono alcuni fan sulle pagine social di Mikaela e Shaila. Ricordiamo che Mikaela e Shaila hanno preso il posto della bionda Irene Cioni e della mora Ludovica Frasca, le due veline più longeve nella storia del tg satirico di Antonio Ricci.

MIKAELA NEAZE SILVA SCHERZA CON I SUOI CAPELLI

L’arrivo di Mikaela a Striscia non è certo passato inosservato. Non solo per il polverone mediatico che si è alzato intorno alle sue origini, ma anche perché la bella ballerina non è certo una che passa inosservata, soprattutto grazie alla sua chioma voluminosa. I suoi capelli biondi e ricci la rendono unica e subito riconoscibile. Ma per avere dei capelli così la velina bionda si deve sottoporre a lunghe sedute dal parrucchiere soprattutto per mantenere il colore biondo. Nei giorni scorsi su Instagram è apparsa una foto della bella Micaela insieme al suo parrucchiere: “Due giovani talenti LEI Miky, modella e ballerina professionista... al suo debutto come velina a Striscia la notizia LUI Matteo, stilista expert, ambasciatore dell'Eden in missione #biondoedenico”. insieme alla foto è stato pubblicato un simpatico video in cui la velina scherza con i suoi capelli. Ecco il post apparso sui social:

