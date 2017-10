Matteo Mazzoleni / Chi è il corteggiatore di Alex Migliorini a Uomini e Donne già amatissimo dal pubblico

Matteo Mazzoleni, Uomini e Donne

Tra i corteggiatori che hanno fatto subito colpo su Alex Migliorini, nuovo tronista gay di Uomini e Donne, c'è sicuramente Matteo Mazzoleni. Nello studio del noto dating show di Canale 5 è riuscito a mettersi in luce già alla seconda puntata, quando ha espresso la sua opinione su Alex e sul rivale Claudio Merangolo, mostrandosi un ragazzo molto spigliato ma, a detta del tronista, un pò troppo "logorroico". Eppure il pubblico lo ha apprezzato sin da subito, manifestando sul web nei suoi riguardi grande apprezzamento. Ma chi è Matto Mazzoleni? Il corteggiatore ha 28 anni, è di Bergamo e nella vita fa l’impiegato commerciale. Nel corso dello speed date ha raccontato al tronista di aver fatto outing solo tre anni fa.

MATTEO TRA CRITICHE E APPREZZAMENTI

Nello studio di Uomini e Donne troverà però qualche primo "nemico" come Mario Serpa, nuovo opinionista del Trono Classico, che troverà il suo comportamento poco simpatico, preferendo a lui il rivale Claudio. Un parere che tuttavia si scontra con quello del pubblico a casa anche perchè, a differenza di molti volti di Uomini e Donne, non ha amicizie importanti o note, come per esempio per Claudio che annovera nelle sue amicizie ex gieffini, noti chirurghi e volti che già abbiamo visto a Uomini e Donne. Questo sembra dare a Matteo un punto di vantaggio per il pubblico a casa che ama volti "freschi" e nuovi al mondo dello spettacolo. Il corteggiatore riuscirà a conquistare Alex Migliorini? Per ora la strada è ancora molto lunga e solo le prossime puntate potranno darci qualche elemento in più per capirlo.

