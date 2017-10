NAGGA GIONA BALDINA/ Buone qualità per lui: sogna un futuro migliore (Il Collegio 2)

Nagga Giona Baldina al Collegio 2

I SUOI SOGNI E LE SPERANZE NEL TEMA DI ITALIANO

L'ingresso di Nagga Giona Baldina ne Il Collegio 2 ha messo subito in luce le sue qualità. Lo studente ha manifestato una forte apertura verso la ribellione di altri compagni, che non hanno esitato ad approfittare dell'assenza dei professori per riprendere i propri cellulari. Anche se alcuni dei ragazzi sono stati colti sul fatto, Nagga è riuscito inizialmente a salvare le apparenze, ma alla fine ha deciso di rivelare che uno dei cellulari trovati nelle tasche delle giacche fosse suo. Il tutto per evitare che qualcuno degli altri ragazzi venisse punito al suo posto. Il concorrente non ha preso invece parte alla fuga durante la prima punizione, che ha visto invece protagonisti altri studenti. Durante il compito in classe di italiano, ha parlato invece dei propri sogni e delle proprie speranze, in cui rientra senza dubbio la sua famiglia biologica. Nel tema, Nagga ha sottolineato diverse volte di volere un futuro migliore per i fratelli biologici e per la famiglia biologica, dimostrando così di non considerare la famiglia affidataria in modo diverso. Insomma, è solo una questione di sangue, ma anche di cuore. Nagga ha commosso i telespettatori proprio grazie a questa sua dichiarazione ed ha riscontrato anche un forte apprezzamento da parte dei compagni, che hanno visto con chiarezza la sua bontà d'animo.

NAGGA GIONA BALDINA HA BUONE CAPACITA' DI APPRENDIMENTO

Il Collegio 2 ha mostrato nella sua prima puntata quali studenti possano eccellere rispetto agli altri e Nagga Giona Baldina fa di certo parte di questi. Non è riuscito a rientrare fra i primi posti in classifica, ma ha dimostrato una notevole capacità di apprendimento. E' quindi fra i concorrenti in grado non solo di andare avanti in questa nuova esperienza, ma anche di trarne tutto il vantaggio possibile. Il concorrente si è messo in evidenza per il suo carattere particolare, molto al di fuori delle righe rispetto agli altri. Pronto alle risate ed agli scherzi, mantiene comunque una certa inclinazione a fare la cosa giusta. Tutti elementi che gli porteranno un sicuro vantaggio ne Il Collegio 2. A differenza di altri alunni, Nagga non ha bisogno di seguire la massa dei ribelli per riuscire a farsi accettare dal gruppo ed è riuscito ad integrarsi piuttosto bene.

SARA' LUI IL MIGLIOR STUDENTE?

Nagga Giona Baldina potrebbe diventare il miglior studente della seconda puntata de Il Collegio 2. Non ha mostrato per ora delle lacune importanti a livello scolastico, come invece è stato evidente per altri alunni dell'istituto. Ha reagito anche piuttosto bene alle regole imposte dal programma, dal taglio dei capelli fino alla divisa, ed anche se ha commesso l'infrazione del cellulare, ha dimostrato un forte pentimento nei minuti successivi al misfatto. Sono elementi che devono essere tenuti in forte considerazione dato che sarà sempre più difficile mantenere la propria identità a contatto con un gruppo fortemente ribelle. I concorrenti maschi del format fremono infatti per infrangere le regole e c'è il rischio che Nagga rimanga coinvolto da qualche idea infelice. Tuttavia, in base a quanto successo nella prima puntata, è difficile che lo studente riesca a farsi trascinare in azioni così forti.

