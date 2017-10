Nina Palmieri/ La Iena presenta la figlia Amanda: il racconto della maternità (Le Iene Show)

Nina Palmieri de Le Iene Show

Il ritorno in tv con Le Iene Show è speciale per Nina Palmieri, che sarà protagonista del suo stesso servizio. Su Italia 1 ci sarà spazio per gli Amanda's lovers, cioè tutti coloro che si sono affezionati a sua figlia. La scorsa stagione ci eravamo abituati ai suoi servizi col pancione, poi è arrivata la piccola Amanda e allora la Iena ha deciso di presentare al pubblico del programma di Italia 1. «Stasera la mia famiglia in giacca e cravatta torna in onda per il ventesimo anno. Però stasera anche la mia famiglia, terrona, naïf, un po' selvaggia e un po' tradizionale ma per me, ovviamente, molto speciale va in onda per la prima volta», ha scritto Nina Palmieri su Instagram. Nessuna anticipazione però sul suo servizio: «Diciamo che loro non avevano nessuna intenzione di finire in tv, ma gli eventi (leggi: IO e qualche zio autore) li hanno costretti a starci. Insomma stasera su Italia 1 ci saremo anche noi: gli Amanda's lovers. Molta emozione e la solita "bella paura"». Inizialmente previsto per domenica 1 ottobre, verrà trasmesso invece stasera per cambiamenti di scaletta.

LA IENA NINA PALMIERI, DA BRUNILDE AD AMANDA

Nina Palmieri è diventata mamma a Formentera il 17 agosto scorso: dopo essersi rilassata in topless con il pancione a mollo, ha dato alla luce la piccola Amanda. «3 kg e 380 grammi di bellezza e felicità e poesia», ha scritto la Iena nel suo annuncio su Instagram. Sembrava scontato che chiamasse Brunilde la sua piccola, ma quando è nata ha cambiato idea. «Però quando è "uscita" mi ha guardato e mi ha "detto" un altro nome, il suo nome. Le si è appiccicato addosso quando è atterrata su questo pianeta: Amanda, "colei che deve essere amata". Non può e non potrà essere altrimenti», ha spiegato Nina Palmieri sui social. La Iena ha voluto così condividere con i suoi follower la gioia per la maternità. A farle subito visita il collega Nicolò De Devitiis, ma sono stati tantissimi i messaggi di auguri che le sono arrivati anche tramite i canali social. La famiglia de Le Iene dunque si è allargata e oggi scopriremo di più sulla nuova arrivata.

UNA "IENA" SENSIBILE

Nina Palmieri è una delle Iene più amate della popolare trasmissione di Italia 1, per la quale si è occupata di tantissime storie di vita, alcune delle quali particolarmente delicate, difficili e toccanti. Il pubblico de Le Iene però ha imparato ad apprezzarla per la grande sensibilità con cui le ha raccontate e per la sua determinazione nell'affrontare e portare alla luce gravi ingiustizie. Lo stesso farà anche in questa nuova stagione del programma, ma per la sua prima apparizione ha deciso di accendere i riflettori sulla sua piccola Amanda. Per una volta, dunque, Nina Palmieri sarà protagonista del suo stesso racconto. Al pubblico racconterà dunque la sua maternità e presenterà la sua piccola che «profuma di vita», il suo piccolo centro di gravità permanente. «Io già sono totalmente sua. Scusami mondo se non mi interessa nulla di te ma ora c'è lei, solo lei, il mio sole», aveva scritto nel suo annuncio.

