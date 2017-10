Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 3 ottobre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 3 OTTOBRE 2017

Per il Capricorno questo è il momento giusto per valutare le esperienze del passato e trasformarle in un successo personale. Le novità e le situazioni che ci sono in questo periodo permettono di emergere e migliorare. Sicuramente è un momento molto positivo questo, ma bisogna fare attenzione anche ai particolari perché un minimo errore può portare a vivere delle difficoltà non facili da sostenere. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. L'Acquario non deve aprire troppo spesso il portafogli ed è probabile che debba fare cose noiose. In amore avrebbe bisogno di un po' più di tranquillità, peccato che non si accontenta facilmente. Sicuramente il segno è in un momento di transizione e molto presto potrebbe avere delle soddisfazioni, ma sempre e solo se gestisce le cose con attenzione. La fretta è sempre cattiva consigliera e non porta da nessuna parte. Bisogna evitare di fare il passo più lungo della gamba.

OROSCOPO IN PILLOLE

Andiamo a vedere segno per segno quello che ha raccontato Paolo Fox nell'oroscopo di oggi, martedì 3 ottobre 2017, ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete può vivere qualche momento di difficoltà dal punto di vista economico, c'è la necessità di essere sempre e comunque attenti in questo senso. Il Toro dal punto di vista sentimentale dovrà gestire alcune situazioni in vista di un weekend un po' turbolento. I Gemelli si ritroveranno ad avere a che fare con persone che spuntano dal passato. Il Cancro non deve sottovalutare niente in questo periodo anche appuntamenti che sembrano marginali. Il Leone invece deve mettersi in gioco per vincere una partita molto entusiasmante. La Vergine dal mese scorso si trascina qualche problema dal punto di vista fisico. La Bilancia non si sbilancia e rimane piuttosto remissiva in questo periodo. Lo Scorpione deve recuperare il tempo perduto nell'ultimo periodo. Il Capricorno invece deve valutare esperienze del passato per girarle a suo favore. Attenzione dal punto di vista economico per l'Acquario mentre i Pesci devono trattenere l'energia che servirà nei prossimi giorni.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' molto interessante partire dal consueto parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Vergine si trascina ancora alcuni problemi dal punto di vista fisico che si tiene sulle spalle e che non riesce a scrollarsi. Servirà fare attenzione ancora per un periodo. Attenzione nei prossimi giorni quando i Pesci si ritroveranno a vivere situazioni un po' complicate. E' un momento difficile da gestire però c'è grande energia che va trattenuta e deve essere gestita in vista dei prossimi giorni quando qualcosa potrebbe esplodere davvero. Lo Scorpione in questi giorni ha sofferto un po' di difficoltà, al momento serve recuperare un po' di forza per provare a trovare la giusta definizione di alcuni parametri che sono andati persi a causa anche della troppa pressione e dell'ansia. Staremo a vedere se si riuscirà ad essere protagonisti di un futuro più sereno di quello che è il presente.

© Riproduzione Riservata.