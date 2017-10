ROBERTO MAGRO/ Un vero latin lover: deve lavorare sul senso di responsabilità? (Il Collegio 2)

Roberto Magro al Collegio 2

ROBERTO MAGRO E MICHELLE: SPUNTA UN BACIO?

Roberto Magro è fra gli studenti più in vista de Il Collegio 2 e non solo per il video di presentazione, in cui il pubblico ha potuto conoscere diversi particolari sul suo conto. 14 anni è di Monza, è un vero latin lover e non si può dire di certo che questo particolare non sia stato evidente fin dal suo ingresso nella scuola. Roberto ha infatti attirato subito le attenzioni di Michelle Cavallari, con cui ha stretto un legame particolare. In un clima così austero, come quello riproposto dall'esperimento sociale di Rai 2, i due ragazzi sono riusciti a stare vicini in più di un'occasione. Roberto e Michelle si sono infatti scambiati più di qualche sguardo durante le prime lezioni de Il Collegio 2, per poi trascorrere una notte brava insieme. Durante le ore serali, gli studenti vengono infatti destinati alle rispettive stanze, divise fra maschi e femmine. Michelle invece ha preferito seguire Roberto all'interno della camera degli studenti, per poi nascondersi al momento opportuno al passaggio dei controllori. Questi ultimi ovviamente hanno scoperto che i ragazzi non stavano ancora dormendo, ma Roberto è riuscito ad occultare la presenza di Michelle con abilità. In base alle parole di quest'ultima sembra inoltre che il ragazzo abbia già cercato di baciarla sulle labbra, ma finora non è scattato nulla. I due ragazzi sono riusciti anche a scambiarsi qualche abbraccio durante la festicciola organizzata nella sala comune, in cui si sono lievemente isolati dal gruppo.

ROBERTO UN LATIN LOVER...

Roberto Magro è uno degli studenti più promettenti de Il Collegio 2, anche se non ha di certo registrato votazioni importanti. A discapito di una sua forte attrazione verso le ragazze, sembra che abbia tutte le qualità per procedere nel programma a passo spedito. Nella prima puntata l'abbiamo visto alle prese con Michelle Cavallaro più che con i compiti assegnati dai professori, se non per la lezione di tecnica, in cui è stato fra i più abili a sostituire la ruota della bicicletta. Un particolare importante che fa pensare ad un suo possibile successo in questa nuova avventura, anche se dovrà riuscire a mantenere le distanze da Michelle. Durante il video di presentazione per il Collegio 2, il padre di Roberto ha sottolineato infatti come l'attenzione del ragazzo per il sesso opposto gli abbia fatto conquistare più di una volta sospensioni e ammonimenti.

UN INCARICO IMPORTANTE PER LUI: CHE COSA SARA'?

Sembra che la seconda puntata de Il Collegio 2 metterà in luce un forte cambiamento da parte di Roberto Magro. Il ragazzo dovrebbe ricevere infatti un incarico importante da parte dei professori, che gli permetterà di lavorare sulla responsabilità. In un particolare segmento del promo, si vede infatti Roberto discutere concitato con Giuseppe Spitaleri. Le parole di Roberto fanno riferimento ad una responsabilità di cui si sente investito e che potrebbe essere minacciata da uno degli altri studenti. Non è chiaro tuttavia se sarà proprio Giuseppe a minare la sua autorità oppure altri allievi più vivaci, che per ora sono riusciti a sfuggire ad una punizione esemplare. Dover rispondere del comportamento degli altri potrebbe spingere Roberto a sentirsi più coinvolto nelle dinamiche scolastiche, senza considerare che proprio la presenza di Michelle lo potrebbe in qualche modo obbligare a dimostrare una maturità maggiore.

© Riproduzione Riservata.