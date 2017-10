Referendum indipendenza Catalogna/ Video, il reportage di Pablo Trincia da Barcellona (Le Iene Show)

Pablo Trincia de Le Iene Show

IL REFERENDUM CATALOGNA A LE IENE SHOW

il 90% dei voti in Catalogna ha vinto il sì al referendum per l'indipendenza dalla Spagna, ma la consultazione è stata tutt'altro che pacifica. Una giornata storica, ma anche di sofferenza, sulla quale Le Iene Show hanno realizzato un reportage che andrà in onda nella puntata di oggi, martedì 3 ottobre. Il servizio è stato firmato da Pablo Trincia, che nei giorni del referendum è stato a Barcellona per seguire minuto per minuto due giovani studenti catalani, uno favorevole e uno contrario all'autonomia della regione. L'inviato ha voluto approfondire con loro le ragioni sostenute dalle due fazioni e illustrare i possibili scenari di una giornata che scrive un nuovo capitolo della storia spagnola. Un capitolo anche sanguinoso, visto che sono 893 le persone ferite nei blitz della polizia spagnola, stando ai numeri forniti dalle autorità catalane. Di queste due sono gravi. Madrid invece ha fatto sapere che ci sono 12 agenti di polizia feriti e 3 persone arrestate.

IL RACCONTO DELLA IENA DA BARCELLONA

Qualche anticipazione al servizio sul referendum per l'indipendenza della Catalogna l'ha data lo stesso Pablo Trincia, che ha firmato il reportage che andrà in onda stasera, martedì 3 ottobre, su Italia 1. L'inviato de Le Iene Show ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video in diretta nelle ore passate per descrivere la situazione a Barcellona durante il voto: «Le persone stanno votando e presidiando la zona. Questa via è chiusa per evitare che la polizia entri e sequestri le urne, cosa che è successa oggi a Barcellona. Molte persone si sono ritrovate per preservare il voto. Noi siamo un po' stanchi, perché non abbiamo dormito: siamo qui da ieri sera. C'è una grandissima partecipazione, ci sono persone di tutte le età e applaudono ogni volta che vedono persone anziane», ha spiegato la Iena nel video pubblicato domenica.

Poi ha raccontato cosa l'ha colpito particolarmente: «La grandissima partecipazione, è molto sentita. Tutti vivono questo momento come una fase storica. Le cariche della polizia non hanno fatto altro che compattare questa gente. C'è un sentimento molto forte, anche di commozione. Devo dire che è stata un'esperienza unica».

