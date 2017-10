SHAILA GATTA/ La velina mora di Striscia la Notizia: nella rubrica Fatti e rifatti?

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, veline a Striscia la Notizia

Continua a far parlare di sé Shaila Gatta, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e da una settimana nuova velina mora di Striscia la Notizia. La bella Napoletana è apparsa molto cambiata rispetto a due anni fa, quando si allenava nella palestra del talent show di Canale 5. All’epoca sfoggiava spesso un look acqua e sapone, che sembra aver abbondato per un look più deciso, dettato anche dagli outfit degli stacchetti di Striscia. Ma i più attenti hanno notato anche un cambio di fisionomia della ballerina. “Nuovi gommoni per #ShailaGatta ma non era più bella prima? che pensate?”, scrive la pagina Fatti e rifatti Gossip su Instagram pubblicando due foto della ballerina a distanza di qualche anno. Le differenza sono evidenti: nella seconda foto il naso di Shaila sembra più stretto e le labbra decisamente più carnose. Solo merito del trucco e delle luci giuste o anche la giovane ballerina si è sottoposta a quale ritocchino? Se così fosse la velina mora potrebbe aggiudicarsi un posto nella celebre rubrica di Strisca “Fatti e rifatti”.

I FAN LA DIFENDONO LA VELINA MORA: SHAILA GATTA NON È RIFATTA

La messa a confronto delle foto di Shaila Gatta ha ovviamente suscitato la reazioni degli utenti di Instagram. In tanti esprimo la loro delusione per la scelta della giovane ballerina di cambiare il suo aspetto: “Mamma mia che impressione!! Altro viso rovinato e anche lei giovanissima. #generazione2.0”, scrive un utente. “Molto meglio prima”, commentano in tanti. Qualcuno invece sostiene che Shaila non sia rifatta e che sia solo questione di trucco: “Non è rifatta… dato che lei è napoletana, qui si usa mettere il rossetto fuori per farle più grandi…” e “Se le allarga con il rossetto”, scrivono due fan. Ma un’attenta osservatrice scrive: “Ma si vedono i bordi delle labbra dentro al rossetto quando lo si fa. Lei nelle foto di profilo o quando fa le foto con la bocca a bacio ha il labbro riempito. Mentre prima di labbro non ne aveva. Se non si fosse rifatta di profilo non si vedrebbe il labbro pieno e turgido, ma piatto e inesistente come prima. è evidente il filler qui”. Shaila risponderà a questa insinuazioni sul suo aspetto?

Nuovi gommoni per #ShailaGatta ????ma non era più bella prima? che pensate? Un post condiviso da Fatti e Rifatti?? (@fattierifatti_gossip) in data: 25 Apr 2017 alle ore 12:08 PDT

