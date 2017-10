STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Elisa - 20 anni in ogni istante (martedì, 3 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, martedì 3 ottobre 2017, il gruppo Mediaset rivolge al pubblio un'offerta plurima e in grado di accontentare ogni fascia di pubblico in prima serata. Bambini, adolescenti, adulti, cultori del cinema e delle serie TV, dei format e del cinema d'essai, ognuno può ricercare il proprio ideale programma. Il progrmma Mediaset, non è da meno stasera per un prime-time all'insegna del docu-film grazie alla messa in onda del canale del Biscione del film report 'Elisa - 20 anni in ogni istante', un'antologia video dele poker di concerti che la cantante friulana ha voluto all'interno dell'Arena di verona per festeggiare i sui vent'anni d'attività. Su Italia 1 sarà invece Ilary Blasi e il suo branco di Iene a stuzzicare con satira e reportage la voglia italica di giustizia. In questo martedì 3 ottobre la coppia d'assi calata da Mediaset è appetitosa e in grado di segnare lo share serale. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

Pop-rock, acustica, gospel e orchestra, sono quattro temi sviluppati nei quattro show della cantante, quattro serate nell'Arena di Verona per testimoniare con un documento video la carriera di una delle regine del pop e rock italiano. In questo prime-time di lusso Canale 5 punta a offrire al pubblico televisivo una beniamina musicale per ben tre generazioni grazie ad un documento televisivo di grande suggestione.

Questa sera, Mediaset propone per il trio di reti principe un altro spettacolo d'intrettenimento e cronaca di grande successo, 'Le Iene'. tra satira e approfondimenti di cronaca, lo show condotto da Ilary Blasi come sempre sarà in piena corsa per le zone più alte dello share televisivo, mentre Rete 4 punta su due film nel quale in prima serata il thriller psicologico, sotto l'egida di Bruce Willis e Rosario Dawson si pone come alternativa agli show. 'Il Grande Fratello VIP', in onda su Mediaset Extra, propone le vicende della casa più 'gossippara' della TV in diretta dalla casa. Tra le gag di Cristiano Malgoglio e la sensualità di Aida Yespica, la seriosità di Daniele Bossari e i tentativi di porsi sotto i riflettori dei VIP di livello meno noto, vicende, amori di una casa folle.

Film teen per La 5 con 'The Twilight Saga Breaking Dawn-Parte 2' sicuramente sarà l'opportunità per molti teen-agers di ritrovare una coppia beniamina per la generazione 'millenials'. La sesta stagione di 'The Mentalist' e l'ottava di 'Big bang Theory' sono invece quella nicchia per i cultori di queste due popolari serie TV amate e seguite nelle diverse tematiche proposte. Per i bambini Boing propone la serie loro dedicata 'Io Sono Franky'. Potrebbe passare inosservato ma il film prime-time di Iris, 'L'indiana Bianca', è un classico western i n stile Indiani e cowboy del 1953, la firma di Gordon Douglas alla regia è garanzia.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5 ore 21,10, Elisa - 20 anni in ogni istante (concerto)

Canale 5 ore 01,00 TG5 - Notte (Attualita')

Italia 1 ore 21,20 Le Iene Show (Show)

Italia 1 ore 00,40 Griffin - Stagione 15, Episodio 3 - American Giggolo (Telefilm)

Rete 4 ore 21,15 Fire with Fire (Film)

Rete 4 ore 23,25 La giusta causa (Film)

La 5 ore 21,10 The Twilight Saga Breaking Dawn-Parte 2 (Film)

Mediaset Extra ore 21,16 Grande Fratello Vip (Reality)

Iris ore 21,00 L'indiana bianca (Film)

Italia 2 ore 21,10 Big Bang Theory - Stagione 8, Episodio 8 - L'equivalenza del ballo (Telefilm)

Top Crime ore 21,10 The Mentalist - Stagione 6, Episodio 6 - La riunione dei John il Rosso (Telefilm)

Boing ore 20,50 Io sono Franky (SerieTV)

