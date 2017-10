STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il Paradiso delle Signore 2 (martedì, 3 ottobre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, martedì 3 ottobre 2017, il palinsesto delle reti Rai, vivrà un'alternanza di programmi di forte interesse per il pubblico italiano. Dal finale della fiction Il Paradiso delle Signore 2 a Il Collegio, l'esperimento sociale di Rai 2 in cui un gruppo di giovanissimi devono vivere per un mese seguendo il sistema scolastico degli anni '60. Si tratta di due programmi di punta della prima e seconda emittente della Rai, anche se la fiction con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno sembra aver perso con questa sua seconda edizione una grande fetta di ascolti. L'attenzione rimane invece alta per i giovani studenti di questo secondo capitolo de Il Collegio, che ritornerà con la sua seconda puntata e novità per i protagonisti. Ma adesso, scopriamo insieme la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

A partire dalle 21.25, Rai 1 trasmetterà il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 2. La fiction andrà in onda con gli ultimi due episodi, in cui scopriremo che destino vivranno Teresa e Pietro Mori. A seguire un nuovo appuntamento con Bruno Vespa e Porta a Porta, in cui gli ospiti di questa serata approfondiranno varie tematiche, alla politica all'attualità fino alla cronaca. Su Rai 2 andrà in onda invece il secondo appuntamento de Il Collegio 2, narrato dalla voce del conduttore Giancarlo Magalli, che spiegherà non solo ciò che accade all'interno dell'Istituto, ma che rivelerà alcuni particolari del sistema educativo del 1961. In seconda serata verrà trasmesso invece Sbandati, il programma di intrattenimento condotto da Gigi e Ross, che tramite una tavolata di ospiti discuteranno anche di quanto accaduto in tv durante la settimana.

Rai 3 offrirà in prime time un nuovo appuntamento con #cartabianca, il programma di attualità e cronaca in cui la conduttrice Bianca Berlinguer affronterà un nuovo faccia a faccia e interviste. Il format proseguirà fino alle 00.10, lasciando poi spazio a Tg3 Linea Notte. Rai 4 propone dalle 21.00 il film d'azione Centurion, diretto da Neil Marshall e con protagonisti Dominic West e Michael Fassbender. La trama proietterà il telespettatore nella Britannia del 117 d.C, in epoca romana. Subito dopo andrà in onda un nuovo episodio de Il Trono di Spade 5, il terzo, intitolato L'Alto Passero. In questa nuova puntata, il regno di Tommen verrà scosso dalla presa di potere del nuovo culto dedito ai Sette Dei. Rai 5 mette al centro della sua prima serata il documentario Fuocoammare, girato da Gianfranco Rosi e presentato agli Oscar di quest'anno, in cui ha concorso per la sezione Miglior documentario.

Un viaggio all'interno di Lampedusa per analizzare da vicino gli sbarchi degli immigrati. Su Rai Movie, andrà in onda dalle 21.10 la commedia Il nome del figlio, diretta da Francesca Archibugi e vincitrice di due Nastri d'Argento nel 2015. Un remake de Cena tra amici, tratta dalla commedia di Delaporte e La Patelliere. Rai Premium propone invece due episodi della serie Tv Blue Bloods 4, con protagonista Tom Selleck. In "Errore d'identità", decima puntata, la famiglia Reagan dovrà indagare su una doppia esplosione avvenuta in una moschea. In "Legami scomodi", invece, Danny dovrà lottare contro il tempo per salvare la vita di un vecchio amico e della sua famiglia.

