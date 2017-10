STEFANO DE MARTINO/ News: è amore con Gilda Ambrosio, ma il passato torna a galla (3 ottobre 2017)

Stefano De Martino (Instagram)

STEFANO DE MARTINO FA IL TENERONE CON BELEN RODRIGUEZ...

Dopo i burrascoso divorzio da Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha ritrovato l’amore fra le bracca della bella Gilda Ambrosio, una blogger molto nota sui social che ha restituito al ballerino la serenità un tempo perduta. Dopo aver trascorso i primi mesi lontani dal gossip e dagli sguardi indiscreti, i due piccioncini sono stati recentemente avvistati insieme a Milano, dove si sono concessi una romantica passeggiata per le vie della città, immortalata dagli immancabili scatti dei paparazzi. Ora che il loro amore è sotto gli occhi di tutti, c’è qualcosa che sembra minacciare la coppia, dal momento che Stefano De Martino, così come rivelano gli ultimi scatti pubblicato dal settimanale Gente, è stato pizzicato in compagnia della sua ex moglie in atteggiamenti particolarmente teneri. La ritrovata serenità con Belen Rodriguez sarà d’ostacolo al suo rapporto sentimentale con Gilda Ambrosio?

SI RIACCENDONO LE SPERANZE PER I FAN DEI "DEMARTINEZ"

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati prepotentemente al centro delle pagine di gossip a causa di una serie di foto pubblicate di recente dal settimanale Gente. Lo scoop, che ritrae la coppia in atteggiamenti teneri, non ha fato che riaccendere le speranze de tanti fan, che sin dalle prime fasi della loro separazione, non hanno mai perso la speranza di rivederli nuovamente insieme. Al momento non è dato sapere se la famiglia De Martino riuscirà a ricomporsi, visto che le chiacchieratissime foto sembrano ritrarre più un momento affettuoso fra i due ex che un vero e proprio ritorno di fiamma. Tuttavia, i seguaci dei Demartinez non hanno alcuna intenzione di perdere le speranze e sui social continuano a condividere le loro aspettative sul futuro dei due amatissimi protagonisti: “Quelli non sono abbracci tra due ex che non provano più niente”, “Mamma mia quanto sono belli insieme” , “Dai Belen riprenditi quello che è tuo!”.

