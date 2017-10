STRISCIA LA NOTIZIA/ Ottimi ascolti per il programma condotto da Greggio e Iacchetti

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

Anche questa sera, martedì 3 ottobre, alle 20.40 su Canale 5 si rinnova il consueto appuntamento con Striscia la Notizia, lo storico Tg satirico ideato da Antonio Ricci. Al timone del programma la più che collaudata coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Non mancheranno gli sacchetti delle due nuove veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze. La puntata di ieri ha mantenuto gli standard della prima settimana di messa in onda del programmi: lunedì 2 ottobre Striscia La Notizia ha registrato una media di 5.135.000 spettatori con uno share del 19.76%, battendo i competitor delle altre reti. Il pubblico di Canale 5 si è per lamentato che anche questo lunedì la puntata di Striscia si è prolungata oltre le 21.30: “Perché #Striscia, così attento e puntiglioso, non fa un servizio su Striscia che finisce alle 21.35 invece che alle 21.10? #GFVIP” e “E anche stasera il #GFVip non inizierà prima delle 21:30 perché #Striscia crede di poter battere #iSolitiIgnoti”, hanno twittato due telespettatori.

IL TAPIRO A CLAUDIO BAGLIONI NELLA SCORSA PUNTATA DI STRISCIA LA NOTIZIA

Tra i servizi più seguiti della puntata di lunedì l’assegnazione del Tapiro d’oro a Claudio Baglioni, che sarà direttore artistico e conduttore di Sanremo 2018. Valerio Staffelli ha raggiunto il cantautore per chiedergli se anche lui, come Carlo Conti, devolverà il suo compenso in beneficenza. “Spesso ho devoluto i miei compensi in beneficenza, l’ultima volta in occasione di un concerto di Natale in Vaticano. Non so quale sarà il mio compenso, ma non escludo di poterlo dare in beneficenza”, ha detto Baglioni al microfono dell’inviato di Striscia la notizia. Il cantante ha già anticipato che non ripeterà l’esperienza di condurre il Festival: “Penso che abbiano scelto uno che questo mestiere non lo ha mai fatto e non lo farà mai più… Fare il Festival è difficilissimo, nemmeno il Santo stesso sarebbe in grado”. Su Twitter c’è chi ha preso le difese di Baglioni, libero di fare ciò che vuole del suo compenso: “Perché Baglioni deve devolvere in beneficenza i soldi che guadagna? Finiamola con sto populismo da forcaioli #striscia #striscialanotizia”.

