SYBIL CARBONE / Chi è la chef a fianco di Carlo Cracco a Hell's Kitchen Italia 4

Sybil Carbone torna nella cucina di Hell’s Kitchen Italia per la terza volta. La chef sanremese, ma alassina d'adozione, dopo aver partecipato come concorrente alla prima stagione del talent show guidato da Carlo Crocco riprende il ruolo di sous-chef dopo il debutto lo scorso anno nella terza edizione di Hell’s Kitchen. Stasera, infatti, prende il via la quarta stagione di Hell’s Kitchen Italia e Carlo Cracco ha voluto nuovamente al suo fianco Sybil e Mirko Ronzoni, per guidare le due squadre di concorrenti, rispettivamenre la rossa e la blu. Nel 2013 Sybil è arrivata in finale ma non ha vinto il titolo di Executive Chef che fu conquistato da Matteo Grandi. Per lei l’esperienza a Hell’S Kitchen Italia è stata molto formativa: “Ho imparato ad amare la disciplina, io che ero l'antiesercito della brigata di cucina”, ha detto a SanremoNews.it. Nonostante la mancata vittoria, la piccola chef però è riuscita conquistare la fiducia di Carlo Cracco. Dal 2010 ad Alassio, dove vive da quando ha 5 anni, gestisce con il suo compagno il locale “Papèi da Turta” dove cucina le ricette che preparava la sua nonna: panissa fritta, sardenaiara, torta verde, verdure ripiene, coniglio alla ligure, stoccafisso accomodato.

SYBIL CARBONE, IL RICORDO PIÙ BELLO DELLA SCORSA EDIZIONE

Ai microfoni di SkyUno Hd Sybil Carbone ha confessato come si approccia a questa nuova stagione di Hell’s Kitchen Italia: “Mi sento cresciuta come sous-chef. Come tutte le cose che hai già fatto nella vita ti fanno meno paura perché le conosci già… ma quel che succede a Hell’s Kitchen è sempre un incognita, quindi non sono del tutto tranquilla”, ha ammesso. Per la saneremese il ricordo più bello della scorsa edizione è stata la puntata con Massimo Bottura: “Ho avuto il piacere di lavorare nella sua cucina e ritrovarmi a lavorare con Carlo Cracco e Massimo Bottura, che sono stati gli unici miei due chef, è stata una grande emozione”. Per il suo “collega” Mirko Ronzoni, Sybil ha solo belle parole: “abbiamo un rapporto forte di intesa, ci compensiamo”. Per quanto riguarda Cracco, Sybyl ha studiato e lavorato per guadagnarsi il suo rispetto: “gli ho dimostrato che potevo essere la sua persona di fiducia”. Infine Sybil ha svelato che perde le staffe davanti alla prepotenza, all’ignoranza, alla maleducazione e al non rispetto. I concorrenti di questa stagione sono avvisati.

