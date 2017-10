Serena Grandi / Intervista il figlio Edoardo Ercole: dal coming out all'attacco alla matrigna Corinne Cléry

Serena Grandi e il figlio Edoardo

Un'intervista davvero particolare e interessante quella che vede protagonisti per il settimanale Chi (nel numero in edicola da domani 4 ottobre) Serena Grandi e suo figlio Edoardo Ercole. Mamma Serena intervista in esclusiva suo figlio e nella chiacchierata è impossibile non partire dal coming out fatto prima da Serena e poi dallo stesso Edoardo. «Sei arrabbiato con me perché ho svelato i tuoi gusti sessuali davanti a tutti gli italiani, vero?» è la prima domanda che la Grandi, nelle vesti di giornalista, fa al figlio, che le risponde: «Per essere precisi, mamma, tu durante un dialogo con Malgioglio hai detto: “Conosco queste sfumature perché mio figlio è gay!”. Ma ti sembra normale?». Serena però replica: «Sapevo e so chi sei. Sapevo che avresti sorriso e usato la tua leggerezza».

"CORINNE CLÈRY? UNA MATRIGNA CATTIVA"

Le parole che seguono sono una vera e propria dichiarazione d'amore di Edoardo a Serena Grandi: «Mamma, lo sai. Noi siamo cresciuti così. Ti ricordi quando a 17 anni mi hai regalato una borsa di Hermès? Ci siamo messi a ridere entrambi. E non ci siamo mai posti il problema. Abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a sdrammatizzare la mia realtà. Ricordo il tuo discorso prima di aprire quella borsa stupenda» - e ancora - «Sei la numero uno. La gente ti ama. Io ti amo. Piuttosto non ho sopportato la mia matrigna». Edoardo Ercole si riferisce all'attrice Corinne Cléry che sposò il padre Beppe Ercole, dopo che lui e Serena Grandi si erano lasciati. Ma è ricordando proprio le parole della Cléry, su Serena Grandi- «Non siamo amiche e non voglio sapere nulla di lei» - che Edoardo, palesemente infastidito, ammette: «Mi ha ferito, non è stata dolce nei tuoi confronti. Eppure è la mia matrigna, piangeva al funerale di mio padre e poi attacca il sangue del mio sangue. - e conclude - Una “matrigna” di fatto come quelle nelle fiabe, quelle cattive»

