Un posto al sole: Angela e Franco decidono di separarsi (Anticipazioni puntata 3 ottobre)

Un posto al sole

I telespettatori di Un posto al sole hanno cominciato a mostrare una certa insofferenza nei confronti di Angela e Franco, la cui crisi a detta di molti prosegue da troppo tempo. Ed infatti la coppia questa sera giungerà alla decisione che molti speravano e temevano da tempo: i genitori di Bianca capiranno di non poter andare avanti ancora a lungo con i litigi e porranno fine alla loro longeva frequentazione. Franco si preparerà quindi a lasciare Palazzo Palladini, stanco dei continui rimproveri della compagna. Per entrambi, sembrerà questa la scelta migliore: sarà anche definitiva? L'amore di una delle coppie più longeve della soap partenopea è destinato a scomparire per sempre? Anche un altro inquilini della casa di Giulia si troverà alle prese con una scelta difficile, anche se essa riguarderà la carriera lavorativa. Niko accetterà la proposta di Ugo?

Niko e Ugo difendono Luca Grimaldi?

Fin dal giorno in cui Luca Grimaldi è stato arrestato, abbiamo avuto l'impressione che la trama avesse ancora più di qualche mistero da svelare. Ed infatti nella puntata odierna di Un posto al sole, il poliziotto che ha rappresentato un vero incubo per Vittorio, tornerà ad essere di grande attualità. A causa dei problemi economici dello studio Navarra, che ancora fatica a crearsi una vera clientela, Niko deciderà di acconsentire alla richiesta del collega: saranno loro a difendere Luca Grimaldi nell'imminente processo. Si tratterà di una scelta difficile, che potrebbe creare nuovi problemi all'interno della famiglia Poggi e non solo. L'avventura di Patrizio e Guido al reality show Chef Parade proseguirà tra alti e bassi. La coppia potrebbe presto fare i conti con una sorpresa all'interno del programma: Max Peluso chiederà, infatti, ad Ornella di presentarsi in trasmissione per una sorpresa al marito e il figlio. Sarà questo l'inizio di nuovi guai?

