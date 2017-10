Uomini e Donne/ Anticipazioni: Claudio farà breccia nel cuore di Alex Migliorini? (Trono Classico)

I tronsti di Uomini e Donne

Nei prossimi appuntamenti che Canale 5 dedicherà alle dinamiche del trono classico, sarà possibile assistere anche alle nuove vicende sentimentali di Alex Migliorini, che vivrà una uova esterna con Claudio dopo il successo dell'appuntamento precedente. Il corteggiatore, entusiasta di poter confrontarsi nuovamente con il tronista, gli regalerà una piccola “vespetta” rossa, poi gli farà ascoltare una canzone d'amore con la speranza che possa diventare il brano della loro relazione. Non si sa ancora se Claudio, con i suoi modi, riuscirà a fare breccia nel cuore di Alex, dal momento che il corteggiatore, nelle prossime puntate, dovrà vedersela con l’esterna organizzata da Matteo, che in un momento di relax chiederà al tronista di parlargli della sua vita. Fra i due, in definitiva, la sfida è aperta, ma secondo Mario Serpa, opinionista di questa edizione di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti, sarà proprio Claudio a spuntarla.

LE PAROLE DI MARIO SERPA SUI NUOVI TRONISTI

Messi da parte i panni del corteggiatore, Mario Serpa è tornato furor di popolo nel parterre del trono classico per esprimere la propria opinione sui nuovi protagonisti di Uomini e Donne. In una breve intervista concessa alle telecamere di Witty tv, l’ex di Claudio Sona ha parlato del suo nuovo percorso nello studio di Maria De Filippi e delle prime impressioni sui tronisti della uova stagione. “Sabrina una matta, l’adoro perché è fantastica. Mattia l’ho conosciuto quest’estate, è una bravissima persona, Paolo non lo conoscevo e neanche Alex, però a primo impatto mi sembrano tutti quanti dei bravi ragazzi”, dice Mario Serpa, che nel concludere il suo concetto, forse ricordando il suo passato, mette le mani avanti ed esclama con un po’ di imbarazzo un laconico “mai dire mai”. Per visualizzare l’intervista di Mario Serpa direttamente sul sito di Witty.tv, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.