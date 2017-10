Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma protagonista del parterre, ma per Tina è ancora "business" (Trono Over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nei prossimi episodi di Uomini e Donne, il business sarà ancora una volta al centro dei battibecchi dei protagonisti del trono over. Ad aprire la puntata con le sue nuove disavventure amorose, infatti, sarà per l'ennesima volta Gemma Galgani, che in virtù dei suoi trascorsi, verrà accusata di voler restare nel parterre perché attratta dalle luci dei riflettori. Contro di lei ci sarà un vero e proprio gruppo di dissidenti, composto da Anna, Valentina e Graziella, ma il team sarà capitanato come sempre da Tina, che ancora una volta aprirà gli appuntamenti dedicati ai senior attaccando la dama torinese. Gemma, da parte sua, oltre a difendersi dalle accuse della sua nemica giurata, dovrà cercare di far luce sull'atteggiamento di Gianfranco, che di recente ha fatto un passo indietro mettendo in discussione la loro frequentazione. Naturalmente, ci sarà spazio anche per Marco, che messo alle strette farà fatica a comprendere le lamentele della Galgani.

MICHELE D'AMBRA E ASTRID CESERANI DI NUOVO NEL PARTERRE?

Michele D’Ambra, come già annunciato, ha confermato a mezzo social liaison con Astrid Ceserani, la rossa dama del trono over che di recente ha fatto parlare di sé per il suo repentino abbandono del parterre. Questa storia, però, ha insospettito alcuni fan del cavaliere, che ancora non hanno dimenticato il suo legame con Barbara De Santi, smentito, successivamente, dalla stessa protagonista con un post su Facebook. Fra i danti detrattori, c’è però chi crede nella buona fede di Michele D’Ambra e, indignato per la sua esclusione dal salotto del trono over, spera di rivederlo presto nel parterre per avere qualche dettaglio in più sulla neonata storia con Astrid. “Beh che dire forse eravate entrambi scomodi... avrebbero potuto invitarvi almeno per parlare della vostra storia... come ex partecipanti al programma vi sarebbe spettato di diritto... ma come sempre nella vita ci sono figli e figliastri caro Michele D'Ambra”, scrive una fan. La redazione del dating show accetterà il consiglio dei telespettatori?

© Riproduzione Riservata.