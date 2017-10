Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: nuova lite tra Selvaggia e Francesco! (3 ottobre 2017)

Selvaggia e Francesco

Un martedì ricco di sorprese per i fan di Uomini e Donne. Oggi su Canale 5 va in onda la seconda parte del Trono Classico che riparte con le esterne di Mattia Marciano e Paolo Crivellin. Abbandonato per un pò l'argomento Vittoria, l'attenzione si sposta sulla corteggiatrice Angela. Anche lei è uscita con entrambi i tronisti: con Mattia giro in barca e racconti importanti sul suo pruvato che portano Marciano a chiedere qualche minuto in più per l'esterna; con Paolo invece incontro con i propri cani e una simpatica chiacchierata, anche se in studio la ragazza confessa di essere stata più a suo agio con Mattia. L'attenzione passa allora su Alex Migliorini che ha rivisto in esterna Claudio. I due si sono visti a Villa Borghese per un giro in vespa e l'ascolto poi di una romantica canzone.

NUOVE RIVALITÀ E TENSIONI

In studio Matteo è contento di essere stato difeso ma trova esagerate le attenzioni del rivale, così nasce uno scontro. Ecco poi l'esterna anche con Matteo che lo porta in pizzeria; in studio Mario Serpa dice che è più simpatico Claudio e pensa che Matteo avrà vita breve. Si va avanti con l'esterna di Alex e Alessandro che racconta al tronista il suo coming out al padre, visto che purtroppo non ha più la madre. Tornati in studio i due si abbracciano, mentre Sabrina lamenta l’inerzia dei suoi corteggiatori. Si conclude con un nuovo incontro in studio tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo che nasce come possibilità di un ritorno tra i due ma che in breve diventa un nuovo scontro acceso che non finisce per il meglio.

