AGATA FARINA/ Alejandra Onieva: pronta a scappare con Nicola (Sotto Copertura 2)

Agata Farina, interpretata dall'attrice spagnola Alejandra Onieva, prenderà le distanza della "zio" Michele Zagaria e cercherà di fuggire con Nicola. Sotto copertura 2 in onda su Rai 1.

Alejandra Onieva in Sotto copertura 2

Agata Farina è stata al centro della doppia trama di Sotto Copertura 2, che mette al centro il rapporto fra il personaggio di Alejandra Onieva e quello di Alessandro Preziosi. La ragazza è infatti ancora all'oscuro delle vere attività di Michele Zagaria, ma grazie a un evento fortuito inizierà a nutrire dei forti sospetti sul centro in cui ha iniziato a lavorare. Dopo essere stata avvicinata da Nicola, la ragazza intuirà non solo le intenzioni del ragazzo di voler interrompere ogni flirt in corso, ma anche che il centro potrebbe nascondere molto di più di quello che sembra. Un operaio sverrà infatti a breve distanza dal luogo in cui si trova e per Agata basteranno pochi attimi per prendere a cuore la sua situazione. Raggiunge infatti l'ospedale per poter capire le condizioni dell'operaio e informarsi anche dell'avvelenamento che lo ha colpito. Tutti tasselli che uniti al comportamento sospetto del direttore del centro, le faranno capire che i veleni presenti nel terreno siano direttamente collegati alla mafia. Rimarranno tuttavia ancora solo dei dubbi, che la spingeranno in seguito a chiarire la verità su Zagaria.

AGATA SEMPRE MENO INGENUA

Agata Farina ha avuto un ruolo secondario nello svolgimento della trama dell'ultimo episodio, al contrario di quanto avvenuto nei primi due appuntamenti della miniserie. Il personaggio di Alejandra Onieva inizia a seguire un percorso di maturazione che la porterà ad abbandonare l'ingenuità iniziale. Grazie al suo vissuto in Spagna, la ragazza non è infatti abituata ad avere a che fare con la mafia e le attività illecite, così come a considerare che possa esistere la malvagità anche nel volto di chi ama. È per questo che ha impiegato diverso tempo per capire che Nicola potrebbe essere un mafioso e così anche lo zio che ammira così tanto. Questi fattori le impediscono tra l'altro a considerare il pericolo che corre nell'avvicinarsi ancora una volta allo zio, nonostante la protezione costante di Nicola. Allo stesso tempo, le ultime vicende hanno permesso ad Agata di accedere alla determinazione necessaria che la porterà a denunciare le azioni criminali del protagonista.

AFFRONTA LO “ZIO” MICHELE

Nelle puntate di questa sera, Agata deciderà di affrontare Michele Zagaria a viso aperto. La paura che nutre nei suoi confronti la spingerà però a intuire in quale trappola rischia di cadere e chiederà a Nicola di abbandonare il Paese con lei per iniziare una vita altrove. Le possibilità che dà al ragazzo sono infatti diverse rispetto a quelle che concede allo zio, che ai suoi occhi rimane una persona irrecuperabile. Il boss dei Casalesi intanto farà la sua mossa perché la ragazza rimanga al suo fianco e le proporrà di prendere le redini delle sue attività. Sarà questa la miccia in grado di far scattare un forte terrore in Agata, che a quel punto deciderà di unirsi alle indagini della Polizia in via personale, intaccando l'impero del boss dall'interno ed ottenendo le prove in grado di dimostrare le sue azioni criminali collegate al centro ed ai veleni.

© Riproduzione Riservata.