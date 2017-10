AIDA YESPICA/ In nomination insieme a Carmen Russo: chi uscirà? (Grande Fratello Vip 2017)

Il cammino di Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2 potrebbe terminare questa sera: in nomination insieme a Carmen Russo. Chi tra le due vincerà?

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

UNA NOMINATION INASPETTATA PER AIDA YESPICA

Il cammino di Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2 potrebbe terminare questa sera, data la nomination che la metterà a confronto con Carmen Russo. Le due concorrenti avevano avuto modo di conoscersi già anni prima durante un altro reality e sembrano non essere riuscite a conquistare il pubblico. Va considerato però che la modella venezuelana ha alle spalle una vittoria schiacciante contro Lorenzo Flaherty e che può contare quindi su forti speranze di rimanere nella Casa. Questa nuova votazione sembra tuttavia averla colpita in modo più forte rispetto all'episodio precedente, dato che si è ritrovata con una votazione che non si sarebbe mai aspettata: quella di Flaherty. Nei minuti successivi alla diretta, la Yespica ha infatti manifestato un forte sconforto con Giulia De Lellis e Ivana Mrazova per essere stata nominata dall'unica persona che credeva dalla sua parte e sembra che non abbia creduto granché alle motivazioni dell'attore, che l'avrebbe votata solo perché credeva di farla finire in nomination con Raffaello Tonon.

UN MESSAGGIO D'AMORE PER LEI

Il Gf Vip 2 diventa sempre più duro per Aida Yespica, che tuttavia sta dimostrando di essere cambiata rispetto al suo ingresso nel reality. La modella ha infatti parlato diverse volte di se stessa, della propria famiglia e del figlio con gli altri inquilini della Casa, un'iniziativa che ha evitato di prendere nella fase iniziale del programma. Sembra che la nuova Aida piaccia molto agli altri concorrenti, che in occasione della giornata dei baci e degli abbracci hanno riempito di attenzioni la modella. Superato lo scoglio con Daniele Bossari, la concorrente sembra avere la strada libera verso un nuovo successo nella Casa, anche se i telespettatori italiani sembrano non apprezzarla più di tanto, a causa della sua costante inattività. Durante questi ultimi giorni ha ricevuto inoltre un messaggio d'amore tramite aereo dal nuovo compagno Geppy Lamma, che ha voluto ricordarle come il suo silenzio parli in realtà dell'amore che nutre nei suoi confronti.

AYDA YESPICA RESTERA' NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Aida Yespica potrebbe vincere con difficoltà il Gf Vip 2017, che finora ha rappresentato una vera e propria sfida per la concorrente. Anche se la modella ha alle spalle una partecipazione vincente ad un altro reality, l'incontro con le dinamiche di questa nuova avventura sembrano averla limitata piuttosto che agevolata. Il cambiamento della Yespica è visibile tuttavia nel recente avvicinamento a Daniele Bossari, che in seguito alla cena a due sembra apprezzarla molto di più di prima. La modella ha inoltre fatto emergere lati di se stessa finora rimasti nascosti, dal passato difficile vissuto in famiglia fino alle tragedie che l'hanno colpita e spinta a nascondersi dietro se stessa. E sembra proprio che questa liberazione abbia giocato a vantaggio della concorrente, che si è lanciata addirittura nell'apertura di una Rubrica tutta sua sui numeri del Lotto da giocare, aiutata da un sogno rivelatore che ha fatto in questi giorni.

