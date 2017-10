ASTERIX & OBELIX: MISSIONE CLEOPATRA/ Su Canale Nove il film con Alain Chabat (oggi, 30 ottobre 2017)

Asterix & Obelix: Missione Cleopatra, la trama del film nel dettaglio. Nel cast: Alain Chabat che ha diretto anche la regia, Gerard Depardieu e Jamel Debbouze. Il dettaglio.

30 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Canale Nove

Asterix & Obelix: Missione Cleopatra, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia del 2002 che è stata diretta ed interpretata da Alain Chabat (Quattro delitti in allegria, Marsupilami, Una notte al museo 2 - La fuga). Nel cast anche Gerard Depardieu (Cyrano de Bergerac, La maschera di ferro, Vidoq), Jamel Debbouze (Il favoloso mondo di Amelie, Angel-A, Days of glory), Christian Clavier (I visitatori, Non sposate le mie figlie, L'ultimo guerriero) e Monica Bellucci (Malena, Shoot 'em up - Spara o muori, Matrix reloaded). Questo è il secondo film ispirato alle avventure di Asterix & Obelix, a cui seguiranno altre due pellicole negli anni successivi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ASTERIX E OBELIX MISSIONE CLEOPATRA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Cleopatra (Monica Bellucci) e Giulio Cesare (Alain Chabat) stanno litigando su quale dei loro due popoli sia il più grande. La regina propone così una scommessa: farà costruire in soli 3 mesi un palazzo per Cesare e costringerà questi a dichiarare che gli egizi sono un grande popolo. Cleopatra decide di affidare la costruzione del palazzo a Numerobis (Jamel Debbouze), un architetto volenteroso ma non particolarmente brillante. Per riuscire nell'impresa in così breve tempo questi decide di rivolgersi a dei suoi amici dotati di poteri magici e parte per la Gallia alla ricerca di Panoramix (Claude Rich). Intanto in Egitto l'architetto Ipodermoclis (Gerard Darmon) freme di rabbia per non essere stato scelto dalla regina e medita di far fallire il compito del collega. In Gallia nel frattempo Numerobis riesce a rintracciare il druido Panoramix presso il suo villaggio e gli chiede di venir con lui in Egitto per aiutarlo nella costruzione del palazzo. Il mago acconsente e decide di portare con sè Asterix (Christian Clavier) e Obelix (Gerard Depardieu), i suoi migliori guerrieri. Già nel viaggio di ritorno arrivano però i primi guai, perchè l'imbarcazione di Numerobis sta per essere abbordata dai pirati. Quando questi però riconoscono Asterix e Obelix, con cui si erano già scontrati nel film precedente, preferiscono darsi alla fuga. Il tempo però passa e il palazzo è ancora tutto da costruire. Numerobis, Panoramix, Asterix e Obelix dovranno riuscire nell'impresa nonostante le interferenze di Ipodermoclis. Giulio Cesare poi, la cui credibilità è stata messa in discussione, non starà certo a guardare.

