Alfonso Signorini/ Si rifiuterà di parlare con Giulia De Lellis? (Grande Fratello Vip 2017)

Alfonso Signorini è opinionista del Grande Fratello Vip 2017. Manterrà la promessa di non parlare con Giulia De Lellis? Il pubblico aspetta di vedere le sue provocazioni.

30 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Alfonso Signorini, opinionista Grande Fratello Vip 2017

LA SOLENNE PROMESSA DI ALFONSO SIGNORINI

Alfonso Signorini ha fatto una solenne promessa a se stesso, in seguito allo scontro con Giulia De Lellis avuto nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip 2. Il Direttore di Chi ha infatti rivelato durante una puntata del suo programma Casa Signorini di voler evitare di parlare ancora dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dato che dal suo punto di vista la concorrente starebbe cercando di ottenere popolarità a sue spese. I contrasti fra Signorini e la De Lellis sono nati ancora prima dell'ingresso della ragazza nella Casa e rientra fra quei non vip che il giornalista ha contestato durante la conferenza stampa del programma. Un dettaglio che non manca mai di ricordarle e che ha menzionato in modo indiretto durante l'ultimo scontro, in cui ha affermato che Giulia dovrebbe solo ringraziare di poter essere una delle concorrenti del reality. La strategia di Signorini da adesso in poi si baserà sull'indifferenza ed ha giurato che non parlerà mai più della concorrente, onde evitare di accendere nuovamente i riflettori su di lei.

ECCO COSA È SUCCESSO CON GIULIA DE LELLIS

La bagarre fra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis ha raggiunto l'apice nella scorsa settimana, quando l'opinionista del Grande Fratello Vip 2017 ha fatto una banale domanda alla concorrente. Quest'ultima sarebbe stata infatti la scelta di Raffaello Tonon per le nomination di quella sera e il televoto flash l'ha salvata dal possibile baratro, evitando di farla finire fra i non preferiti dal pubblico italiano. Di contro la De Lellis ha voluto dare il proprio voto a Tonon, una scelta che agli occhi di Signorini poteva apparire come una vendetta trasversarle. Questa illazione ha tuttavia incontrato il fastidio della concorrente, che ha definito l'intervento dell'opinionista fuori luogo e successivamente stupido. Anche se inizialmente Signorini non aveva risposto alla provocazione, ha deciso in seconda battuta di azzittire la concorrente, ricordandole che le stupidaggini di cui lo ha accusato fanno in realtà parte del suo repertorio e di sentirsi onorato di essere accusato da una ragazza che, a suo dire, avrebbe dimostrato ampiamente la propria ignoranza. Il famoso 'show De Lellis', come lo ha definito il giornalista, è proseguito poi grazie all'intervento fuori microfono della madre di Giulia, che ha attaccato l'opinionista e lo ha accusato di comportarsi in modo scorretto. Il tutto è sfociato in una crisi d'ansia per la concorrente, che prima del termine della puntata ha preteso di parlare con la genitrice, richiesta che le è stata negata dalla produzione, che ha optato invece per un breve contatto con il fidanzato Andrea Damante.

