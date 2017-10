Ambra Angiolini/ I miei 40 anni sono come abiti: li metto e li tolgo all'occorrenza (Che Fuori Tempo Che Fa)

Ambra Angiolini a Che Fuori Tempo Che Fa, ospite oggi di Fabio Fazio. L'attrice: "I miei 40 anni sono come abiti: li metto e li tolgo all'occorrenza". Le ultime notizie

30 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini a Che Fuori Tempo Che Fa: l'attrice sarà ospite di Fabio Fazio per presentare "Terapia di coppia per amanti", il film uscito nelle sale il 26 ottobre scorso. Nella pellicola interpreta il ruolo di Viviana, che nutre una passione incontrollabile per Modesto, con il quale però non è sposata. Sono infatti innamorati, ma amanti. La loro relazione - tra attrazione, risate, incontri clandestini e schermaglie - finisce dall'analista, che accetterà l'incarico. «È una donna alla ricerca di se stessa, ma solo alla ricerca perché non conosce la destinazione e forse fino in fondo neanche i "perché". Sa che bisogna andare avanti, ma probabilmente non sa verso dove», ha dichiarato Ambra Angiolini parlando del personaggio a D.it Repubblica. L'amica Nelide è uno snodo fondamentale nella vita di Viviana: «Perché è quella che osserva la sua vita da fuori e dice quello che pensa», ha aggiunto l'attrice.

AMBRA ANGIOLINI, "OGNI ANNO CAMBIO TUTTO, A PARTIRE DAL GUARDAROBA"

Il look di Ambra Angiolini rispecchia i cambiamenti nella sua vita: l'attrice ha svelato in una recente intervista di avere l'abitudine di cambiare tutto il guardaroba ogni anno. «L'unica certezza rimane la gonna a tubino nera e un paio di pantaloni Paul Smith taglio maschile che amo follemente. Tanto che non è nemmeno più uno, perché me lo sono fatto realizzare identico in altri tre colori», ha raccontato l'attrice a D.it Repubblica, spiegando che lo fa anche perché le piace sorprendersi. Inoltre, ha svelato di aver legato con Anna Ferzetti, con cui ha lavorato proprio sul set di "Terapia di coppia per amanti": «Sì ci siamo trovate benissimo. Sul lavoro Anna è impeccabile». In quell'occasione ha fatto i complimenti a Sermonti e Rubini, oltre che al romanzo di Diego De Silva, da cui il film è tratto. «Sono di parte ma... è una bella storia. Come potete fare a meno dei due amanti in terapia? Che andiate al cinema con i vostri partner ufficiali o no, l'unica raccomandazione è divertirsi con leggerezza», il suggerimento di Ambra Angiolini.

IL SILENZIO SU ALLEGRI... E SUI BILANCI

Negli ultimi tempi però Ambra Angiolini ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, quindi in chiave gossip. Lei però non si è mai esposta in merito alla relazione con l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. La troppe luce dei riflettori sulla loro storia ha spinto l'attrice a chiudersi nel silenzio, anche per proteggere dai rumors i figli Iolanda e Leonardo, di 13 e 11 anni, nati dalla lunga relazione con il cantante Francesco Renga. Anziché parlare di amore in ottica personale, Ambra Angiolini preferisce parlare dei suoi 40 anni, compiuti da poco. Ne è passato di tempo da Non è la Rai per l'attrice, che ha collezionato circa 30 programmi televisivi, 21 film e una decina di programmi radio, oltre a diverse incursioni teatrali nell'arco di 18 anni. Tempo anche di bilanci? Non per Ambra Angiolini: «Assolutamente no, tengo tutto per il gran finale. Penso che a 40 anni il segreto è sapere di averli e poi decidere quanti mettersene addosso, come un vestito a strati, toglierseli e rimetterli a posto all'occorrenza».

