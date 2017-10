Amici 17 Casting 2018 / Al via la nuova edizione: Stefano De Martino e Marcello Sacchetta in onda su Real Time

Amici Casting, parte oggi, lunedì 30 ottobre, alle 13.50 su Real Time, la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta supporters.

30 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Amici Casting - Stefano De Martino e Marcello Sacchetta

L’attesa è finita. La nuova edizione di Amici Casting parte ufficialmente oggi, lunedì 30 ottobre. Alle 13.50 su Real Time, dal lunedì al venerdì, Stefano De Martino e Marcello Sacchetta racconteranno i sogni e le aspirazioni di chi sogna di poter conquistare un banco nella scuola più famosa d’Italia. Sono migliaia i ragazzi che hanno partecipato ai provini di Amici ma solo in pochi riusciranno a conquistare la famosa maglia. Per il terzo anno consecutivo, al timone di Amici Casting ci saranno due ballerini ma anche due grandi amici come Stefano De Martino e Marcello Sacchetta che, oltre a tornare ad indossare i panni dei professionisti, saranno le spalle sulle quali i ragazzi potranno appoggiarsi. A Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, infatti, è affidato il compito non solo di raccontare i provini di tutti gli aspiranti alunni ma anche d’incoraggiare e sostenere i ragazzi durante i momenti di sconforto. Ieri sera, su Instagram, Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, attraverso una diretta congiunta, hanno ricordato a tutti i fans l’appuntamento odierno. Entrambi amatissimi e seguitissimi sui social, sono pronti ad iniziare un nuovo anno durante il quale accadrà di tutto.

TUTTE LE NOVITA’

Sono tante le novità di Amici Casting 2017/2018. Gli aspiranti alunni avranno un profilo più internazionale come ha spiegato Stefano De Martino in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni: “Si tratta di un bel momento di condivisione, si incontrano lingue e culture diverse che hanno tutte un codice comune, quello della musica e della danza". Marcello Sacchetta, poi, ha aggiunto: “L’asticella del talento si alza di anno in anno e i ragazzi sono sempre più bravi e preparati. La parte più difficile è incoraggiare un ragazzo che magari ha preso un ‘no’ e viene eliminato. Non è facile perché questi giovani hanno alle spalle mesi di selezioni, hanno superato diversi provini e le aspettative sono alte. Uscire in questa fase brucia parecchio”. Paola Turci e Giusy Ferreri sono le nuove professoresse di canto accanto a Rudy Zerbi, Veronica Peparini, Garrison e Alessandra Celentano. Un’altra novità è rappresentata dalla presenza dei preparatori di canto che aiuteranno i ragazzi a realizzare ciò che chiederanno i professori che, quest’anno, si occuperanno quasi esclusivamente di valutare le esibizioni del sabato. Il ruolo di preparatori è affidato ad Annalisa, Michele Bravi e Giovanni Caccamo.

© Riproduzione Riservata.