Andrea Damante/ Il fidanzato di Giulia De Lellis al centro di tanti dubbi (Grande Fratello Vip 2017)

Andrea Damante, il fidanzato di Giulia De Lellis al centro dei tantissimi dubbi della ragazza: dal possibile tradimento al "brutto sogno". (Grande Fratello Vip 2)

30 ottobre 2017 Anna Montesano

Andrea Damante e Giulia De Lellis, Grande Fratello Vip 2017

Cosa accadrà questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip? Una nuova diretta ci attende e con esse grandissimo colpi di scena. Andrea Damante non mancherà in studio per difendere la sua Giulia De Lellis, così come è stato necessario nel corso della precedente puntata. Non si arresta infatti lo scontro tra Giulia e Alfonso che di recente ha dichiarato di aver deciso di "ignorare" la ragazza, evitando questi spiacevoli show in studio. Dal canto suo, Giulia ha invece confessato di essere pronta a lanciare un ramo d'ulivo e quindi di pace verso Alfonso, ma solo se i toni si abbasseranno una volta per tutte e finiranno gli attacchi nei suoi riguardi. I fan di Giulia tuttavia continuano a chiedersi se possa arrivare presto un nuovo incontro nella casa con il suo Andrea, soprattutto visti i dubbi avanzati dalla De Lellis nel corso di questa settimana.

GIULIA DE LELLIS PREOCCUPATA DI UN POSSIBILE TRADIMENTO

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato di temere che Andrea possa tradirla: "Le ragazze non vedevano l'ora che io fossi rinchiusa qua dentro. Non è un discorso di fiducia, è una questione di bisogno, di egoismo, di fisico. Una che sta lì e gli si mette davanti una sera, due sere, tre sere. Dopo 85 giorni che non ti vede, dopo 85 giorni che fa l'angelo Gabriele, si ubriaca…quello è un ragazzo" - racconta Giulia, che ancora aggiunge - Se lo fa, per me è ‘ciao'. Capisco che se dovesse succedere una cosa del genere non lo perdonerei mai, non lo guarderei più in faccia però, per assurdo, capirei". I timori di Giulia verso Andrea, sicuramente alimentati da questa lunga separazione, sono tanti ma sicuramente difficilmente realizzabili.

UNO STRANO SOGNO SU ANDREA DAMANTE

Damante ha sempre un pensiero dolce per la sua Giulia, nonostante i suoi impegni di lavoro siano tantissimi. Di recente Giulia, sempre riguardo ad Andrea, ha avanzato anche un'ipotesi che ha fatto tanto ridere in Casa: "Lo sai che una volta gli ho detto ad Andre che se lui si innamorasse di un uomo per me sarebbe molto meno doloroso. - ha raccontato a Tonon Giulia - Lo sai che è successo poi, mi sono sognata che lui si innamorava di un uomo. Bruttissimo, molto meglio di una donna. Perché tu sai che muore, lì sai che è morto" ha concluso.

