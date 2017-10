Angela Caloisi / La corteggiatrice di Uomini e Donne sceglierà Paolo Crivellin o Mattia Marciano?

30 ottobre 2017 Anna Montesano

Angela Calosi, Uomini e Donne

Tra le protagoniste di questo nuovo trono di Uomini e Donne c'è sicuramente la bella Angela Caloisi. La corteggiattrice ha 23 anni, è originaria di Caserta e studia Economia e Commercio. Nello studio di Uomini e Donne è stata subito contesa dai due tronisti Mattia Marciano e Paolo Crivellin ed ha iniziato ad uscire in esterna con entrambi fino a quando, qualche puntata fa, si è dichiarata per Paolo. Tuttavia Mattia non ha accettato questa decisione della corteggiatrice, trovandola anche non proprio convinta di continuare su questa strada ed è per questo che ha deciso di riportarla in esterna per un chiarimento. Un passo, questo, che ha fatto infuriare Paolo che ha così deciso di non portarla più in esterna. Il comportamento di Angela non è piaciuto a molti ed è stato fortemente contestato dalle sue rivali ma anche dal pubblico a casa.

MATTIA O PAOLO: CHI SCEGLIERÀ LA BELLA ANGELA?

Trascorsa una settimana dalla puntata che ha visto Angela uscire nuovamente con Mattia, pur essendosi dichiarata per Paolo, quest'ultimo ha chiesto un chiarimento, poi ha invitato nuovamente la corteggiatrice in esterna ma Angela ha deciso di non presentarsi. La Caloisi ha infatti deciso di prendersi una pausa "di riflessione" per capire realmente quale dei due corteggiatori desidera davvero conoscere e frequentare. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Angela svela di aver capito di aver sbagliato e sembra voler riconfermare la sua decisione di corteggiare Paolo. Decisione che, ancora una volta, non piacerà a Mattia Marciano che cercherà un nuovo chiarimento con Angela, scatenando le critiche delle sue corteggiatrici.

