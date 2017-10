Antonella Fiordelisi/ Dal due di picche di Mattia Marciano alla nuova vita (Uomini e Donne)

Antonella Fiordelisi, l'ex tentatrice di Temptation Island, dopo il due di picche ricevuto a Uomini e Donne da Mattia Marciano, volta pagina ricominciando da se stessa.

30 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è stata una delle ultime ragazze a scendere le scale dello studio di Uomini e Donne per corteggiare Mattia Marciano. L’ex tentatrice di Temptation Island 2017, dopo essere salita agli onori della cronaca per aver cercato di far perdere la testa a Nicola Panico, dopo un’estate vissuta da single, ha deciso di provare a cercare l’amore in televisione partecipando a Uomini e Donne per corteggiare Mattia marciano. La sua avventura nel programma di Maria De Filippi, però, è durata davvero poco. Nonostante l’arrivo di Antonella Fiordelisi e di altre, bellissime corteggiatrici, Mattia Marciano ha deciso di concludere in anticipo il suo percorso sul trono. Antonella, del resto, si era già resa conto delle difficoltà che avrebbe dovuto affrontare per conquistare il cuore di Mattia. La Fiordelisi, però, pensava di aver più tempo per sbaragliare la concorrenza, ma così non è stato. Il tronista napoletano ha rifilato un due di picche all’ex tentatrice che, tuttavia, non è rimasta a piangersi addosso tornando immediatamente alla sua vita.

LA SCELTA DI ANTONELLA FIORDELISI

Bellissima, single e con tanta voglia d’innamorarsi, Antonella Fiordelisi, dopo la bella esperienza vissuta nel villaggio di Temptation Island 2017, ha pensato di riprovarci partecipando come corteggiatrice a Uomini e donne. Antonella, però, ha sbagliato tronista dal momento che Mattia ha scelto poche puntate dopo il suo arrivo. Dopo aver assistito alla nascita della coppia Mattia e Vittoria Deganello, la Fiordelisi ha scelto di non commentare la scelta del tronista napoletano limitandosi a lasciare il proprio like sui social ai commenti negativi sulla scelta di Marciano. Dopo la fine della sua esperienza a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è tornata alla sua vita fatta di numerosi impegni professionali senza dimenticare, però, di regalare le sue foto mozzafiato ai fans che apprezzano sempre di più la sua bellezza. La sua esperienza a Uomini e Donne, tuttavia, è davero finita o la Fiordelisi tornerà per corteggiare il nuovo tronista?

