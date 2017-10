Antonella Mosetti VS Riccardo Signoretti/ Video: "Rosicone, sei pieno di botox", la dura replica di lui

Antonella Mosetti contro Riccardo Signoretti nell'ultima puntata di Domenica Live: la showgirl punta il dito contro il direttore in diretta tv, il video.

30 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti

E’ guerra aperta tra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti. L’ex lolita di Non è la Rai ha partecipato all’ultima puntata di Domenica Live per difendere la figlia Asia Nuccetelli, continuamente nell’occhio del ciclone per aver scelto di sottoporsi a piccoli interventi di chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto fisico e aumentare la propria autostima. Tra i vari ospiti presenti nel salotto di Barbara D’Urso, oltre a Karina Cascella, c’era anche Riccardo Signoretti con cui la Mosetti ha dato vita ad una pesantissima discussione. Antonella Mosetti è stata prima protagonista di un acceso scambio di battute con Karina Cascella con la quale non corre, da tempo, buon sangue e poi di una discussione con Signoretti, reo di aver preso le difese di Karina Cascella, criticando la scelta della Mosetti di assecondare la figlia nel ricorrere alla chirurgia plastica. Tra il direttore del settimanale Nuovo e la Mosetti sono volate parole davvero pesanti. Entrambi non si sono risparmiati lanciandosi frecciatine e insulti che hanno lasciato senza parole anche gli altri ospiti di Barbara D’Urso.

PESANTE DISCUSSIONE TRA LA MOSETTI E SIGNORETTI

Botta e risposta durissimo tra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti. “Antonella, Asia è un caso emblematico!!” – ha detto il direttore di Nuovo non condividendo la scelta di sottoporsi ad interventi di chirurgia plastica a 20 anni – “Sei tu un caso emblematico! Ma come ti permetti? Ma guardati tu e la tua vita”, ha risposto la Mosetti. La replica di Signoretti non si è fatta attendere: “Ma guardati tu, sembri la donna gatto, sei più tirata della pelle di un tamburo. La mela non cade mai lontano dall'albero”. Furiosa per le parole del settimanale Nuovo, la Mosetti ha replicato ancora: “Ma pensa te che sei n'omo e sei pieno di botox! Dove? Tesoro c'hai la pelle come il sedere di un bambino”. “Ah no? Si vede lontano un miglio. Non ti si muove manco mezza parte” – ha aggiunto ancora Antonella a cui Signoretti ha risposto così - Sarò fortunato che ti devo dire...Vogliamo parlare cosa ti si muoveva a te? Quello che ha detto Bettarini”. Tra i due sono volati insulti pesantissimi. Per evitare che la discussione degenerasse, Barbara D’Urso ha poi interrotto la lite passando oltre. Tra i due è tutto finito o ci sarà un secondo capitolo?

