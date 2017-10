Antonella Mosetti e Salvatore Valerio si sono lasciati / L'annuncio social della showgirl

Antonella Mosetti e Salvatore Gabriel Valerio si sono lasciati! La nota showgirl, madre di Asia Nuccetelli, annuncia sui social la rottura col cantante

30 ottobre 2017 Anna Montesano

Antonella Mosetti e Salvatore Gabriel Valerio

È arrivata già al capolinea la storia d'amore tra Antonella Mosetti e Salvatore Gabriel Valerio. Ad annunciarlo è proprio la showgirl romana, mamma di Asia Nuccetelli, che in una story su Instagrama chiarisce la situazione prima che ad annunciarlo siano settimanali e siti di gossip: "Visto che scriveranno inesattezze, preferisco dirlo io... Sono tornata single! Forse il prossimo sarà quello giusto" scrive la Mosetti. Sintetico e chiaro il messaggio di Antonella Mosetti che mette la parola fine alla storia con cantante che abbiamo in passato conosciuto come elemento degli Studio 3 e come concorrente di Amici di Maria De Filippi. Una storia che si conclude a sole poche settimane dal suo inizio. I due si sono infatti conosciuti due mesi fa ed era stata proprio la figlia Asia Nuccetelli a presentare sua mamma all’ex allievo di Amici.

ANTONELLA MOSETTI DI NUOVO SINGLE

La showgirl, ex star di Non è la Rai, aveva poi così raccontato la loro storia al settimanale Chi: “E pensare che quella sera non volevo uscire. A volte i figli fanno le cose per bene. Sono in debito con Asia. Io e Gabriel ci frequentiamo da un mese. Lui è più giovane, ma ha una gran testa e mi fa stare bene”. Purtroppo anche questa storia si è conclusa ma la Mosetti rimane alla ricerca del grande amore. Ricordiamo che prima di Savatore Valerio, Antonella, che oggi ha 42 anni, è stata sposata con Alessandro Nuccetelli (matrimonio trasmesso anche in televisione come spin-off di Non è la Rai). Dalla loro relazione è nata la figlia Asia. In passato Mosetti è stata legata sentimentalmente a Davide Lippi e dal 2007 al 2012 ad Aldo Montano.

