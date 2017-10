Beautiful / Brooke rinuncia alle nozze: tra lei e Ridge è tutto finito? (Anticipazioni)

Anticipazioni Beautiful, puntata 30 ottobre: Brooke chiude la sua relazione con Ridge e si prepara a rientrare a Los Angeles insieme agli altri familiari.

30 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Li abbiamo visti prendersi e lasciarsi per quasi tutti i trent'anni di programmazione di Beautiful. Per questo la decisione di Brooke di annullare le nozze australiane con Ridge non preoccupano più di tanto i telespettatori della soap americana. La Logan, infatti, non potrà dimenticare il bacio appassionato che ha visto tra il fidanzato e Quinn e a nulla serviranno le disperate e accorate richieste dello stilista. Per Brooke il matrimonio potrà dirsi definitivamente cancellato e la stessa relazione non avrà più ragione di esistere. Si preparerà dunque a fare ritorno a casa senza anello al dito, pur precisando di non voler creare lo stesso dispiacere ad Eric. Anche se in un primo momento aveva annunciato di voler confessare quanto da lei visto, la Logan cambierà idea e farà un passo indietro: Eric non dovrà soffrire per colpa di un errore della moglie, che confermerà il proprio desiderio di porre fine a qualsiasi contatto con il figliastro.

Beautiful: la grande felicità degli Steam

Nella puntata di Beautiful in cui il matrimonio di Ridge e Brooke potrà dirsi definitivamente annullato, Steffy e Liam si godranno la loro prima notte di nozze. Lo scontro avvenuto poco prima con Sally non basterà per rovinare la felicità della sposa al fianco dell'unico uomo che abbia mai amato. Tra gli Steam non ci sarà più nessuna nuvola all'orizzonte e la coppia resterà ancora qualche giorno in Australia per la luna di miele. Uno dopo l'altro, invece, gli altri familiari Forrester - Spencer si prepareranno a fare ritorno a Los Angeles anche se con sentimenti altalenanti: Quinn sarà in preda al panico, pensando che il suo errore potrebbe costarle molto caro mentre Brooke sarà più che mai decisa ad andare avanti nella sua vita. Archiviato il fidanzamento con Ridge, che l'ha delusa ancora una volta proprio come Bill aveva ipotizzato fin dall'inizio, per lei potrebbe essere arrivato il momento di un clamoroso ritorno di fiamma.

