Belen Rodriguez, il messaggio a Cecilia/ Cosa ha detto? Il consiglio in diretta al Grande Fratello Vip 2

Belen Rodriguez invia un messaggio in diretta alla sorella Cecilia dopo l'incontro con il fidanzato Francesco Monte al Grande Fratello Vip: ecco cos'ha detto

30 ottobre 2017 Anna Montesano

Belen Rodriguez, Cecilia, Jeremias

Una serata ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello Vip 2 in onda questa sera e che ha visto anche "l'intrusione" di Belen Rodriguez. Tra emozioni e lacrime è arrivato anche il momento del confronto tanto atteso tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez. Pubblico a bocca aperta di fronte al confronto scontro prima con Ignazio Moser e solo dopo con Cecilia. La ragazza ha confermato l'idea già svelata nel confessionale alcune ore prima ed ha così detto a Francesco di vivere la sua vita senza di lei: "Vai avanti, pensa ai tuoi sogni e non aspettarmi. Non credere che io ti dica questo per Ignazio. Io in questa esperienza mi sono riguardata, mi sono ascoltata" ha dichiarato infatti la Rodriguez, lasciando in diretta Francesco.

LE PAROLE DI BELEN PER CECILIA AL GF VIP 2

I due si sono salutati però tra grandi punti interrogativi e Francesco Monte ha confessato che per lui la loro storia non finisce così e che la attende fuori per un chiarimento vero e senza telecamere. In forte crisi, Cecilia si è abbandonata ad un forte pianto ma dallo studio eccon intervenire Alfonso Signorini con un annuncio: Belen ha mandato un messaggio per lei. L'opinionista lo legge allora in diretta, sperando possa calmare Cecilia e rincuorarla: "Ricordati che la tua storia puoi scriverla solo tu, nessuno può farlo per te. Resta nella casa sorellina, tua Belu". Un messaggio che quindi invita Cecilia a rimanere nella Casa e a viversi questa avventura senza limiti, vivendo tutte le emozioni e i sentimenti senza paura delle consegueze. Cosa capiterà ora tra Cecilia e Ignazio? La piccola Rodriguez seguirà il consiglio della sorella maggiore?

