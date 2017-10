CARMEN RUSSO/ Eliminata oggi al televoto? (Grande Fratello Vip 2017)

Il Grande Fratello Vip 2 potrebbe vivere l'eliminazione di Carmen Russo nella puntata di questa sera_: l'attrice è al televoto con Aida Yespica

Carmen Russo al Grande Fratello Vip 2017

NOMINATION PER CARMEN RUSSO

Il Grande Fratello Vip 2 potrebbe vivere l'eliminazione di Carmen Russo nella puntata di questa sera. L'attrice è finita infatti al televoto con Aida Yespica, a causa del voto flash dei telespettatori e dei voti dati dagli stessi concorrenti. La Russo ha ricevuto così una grande batosta inaspettata, dato che il numero di voti ricevuti le ha fatto comprendere di non essere riuscita a legare con molti inquilini. Carmen è stata votata infatti da Luca Onestini, Daniele Bossari, Ivana Mrazova e Cecilia Rodriguez e tutti hanno dato la stessa motivazione: è la concorrente con cui hanno legato di meno rispetto agli altri votabili. L'attrice ha invece dato il proprio voto alla Yespica, scegliendo di salvare le persone che sono entrate con lei nella settimana precedente. Il gioco della Russo tuttavia non è cambiato negli ultimi giorni, in cui l'abbiamo vista più vicina a Cristiano Malgioglio e Corinne Clery, con cui ha evidenti affinità. L'artista sembra forse dare per scontata la propria eliminazione, soprattutto se si considera che la Yespica si è già salvata dal televoto con Lorenzo Flaherty.

L'AMICIZIA CON CRISTIANO MALGIOGLIO

La puntata di stasera del Gf Vip 2017 si rivelerà emozionante per Carmen Russo, che data la possibile eliminazione potrà rivedere qualcuno dei suoi affetti. In questi ultimi sette giorni di reality, la concorrente non ha modificato di molto il proprio comportamento nella Casa, anche se forse è stata meno attiva rispetto al suo ingresso. La sua unione con Cristiano Malgioglio e Corinne Clery non le ha permesso però di colmare la distanza con i concorrenti più giovani, che continuano a guardarla con diffidenza. Persino Luca Onestini, che inizialmente aveva espresso una forte ammirazione per il suo carisma, si è ormai allontanato dalla concorrente. Durante uno degli ultimi giorni, Carmen ha inoltre rivelato a Malgioglio di non essersi stupita per la nomination, visto che a suo dire c'è stato un accordo fra gli altri inquilini della Casa. L'ha lasciata un po' perplessa il fatto che siano stati in tanti a votarla ed ha rivelato anche di aver votato Aida Yespica sapendo che sarebbe finita in nomination..

SARA' CARMEN RUSSO AD ABBANDONARE LA CASA DEL GF VIP?

L'esperienza del Gf Vip 2 potrebbe concludersi per Carmen Russo già questa sera, soprattutto se si considera che ha avuto pochissimo tempo per farsi conoscere dal pubblico. L'attrice in realtà si è impegnata a fondo per darsi da fare all'interno della Casa, sia dal punto di vista dell'attività che per quanto riguarda il rapporto con gli altri concorrenti. Allo stesso modo sembra aver improntato i suoi dialoghi su fatti fin troppo superficiali, che alla fine non hanno convinto la schiera più giovane del reality. Nonostante la batosta iniziale, sembra inoltre che Carmen non sia così dispiaciuta per la sua eventuale eliminazione, soprattutto se si considera che all'esterno ha lasciato il marito e la figlia Maria. La nostalgia di casa è evidente nelle parole dell'artista, che spesso e volentieri ha parlato della sua vita familiare con gli altri concorrenti.

