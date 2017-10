CECILIA RODRIGUEZ/ Baci e abbracci con Ignazio Moser: una sana amicizia? (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez continua ad essere al centro dell'attenzione dei fan del Grande Fratello Vip 2 per via del legame instaurato con il concorrente Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017

IL RAPPORTO CON IGNAZIO MOSER NELLA CASA DEL GF VIP 2

Cecilia Rodriguez continua ad essere al centro dell'attenzione dei fan del Grande Fratello Vip 2 per via del suo flirt con Ignazio Moser. Molti telespettatori tifano infatti per una loro possibile unione, dimenticando che l'argentina è fidanzata da diverso tempo con Francesco Monte. Quest'ultimo è intervenuto in studio durante l'ultima diretta del reality proprio per parlare di questo atteggiamento ambiguo della fidanzata, verso cui ha manifestato una forte fiducia. La possibilità di alimentare la rabbia di Monte aveva invece portato fino al pianto Cecilia nelle ore precedenti alla puntata, soprattutto per via di una ramanzina che le è stata fatta dal fratello Jeremias. Tutto sembra essersi risolto però con un nulla di fatto, dato che gli ultimi giorni grazie alle attività e iniziative scelte dalla produzione, l'argentina si è avvicinata ancora di più ad Ignazio, con cui ha scambiato coccole, baci casti ed abbracci. Durante la diretta, Cecilia è stata inoltre fra i concorrenti ad aver votato Carmen Russo, finita poi in nomination, e fra chi ha sollevato di nuovo il polverone contro Cristiano Malgioglio e la sua scelta di dormire a Tristopoli. Secondo la concorrente, il paroliere dimostrerebbe infatti di non seguire le regole del programma e di non fare gruppo con gli altri inquilini, ma Raffaello Tonon ha ricordato a tutti i presenti come il loro iniziale consenso fosse dovuto ad un'umanità che non può terminare da un giorno all'altro.

UN BRUTTO SCHERZO PER CECILIA RODRIGUEZ

Il Gf Vip 2017 ha messo a dura prova l'equilibrio di Cecilia Rodriguez, che nell'ultima puntata ha rischiato di vedere il fratello abbandonare la Casa. Dopo aver vissuto diversi giorni in piena crisi, la concorrente è riuscita quindi a risollevarsi, forse anche per via dell'affetto dimostratole da Ignazio Moser. Durante una delle ultime notti, l'argentina è stata invece protagonista indiretta di un fatto curioso che inizialmente era stato collegato al fidanzato Francesco Monte. Qualcuno ha infatti urlato all'esterno della Casa spacciandosi per l'agente ed ha chiesto a Cecilia di interrompere qualsiasi suo comportamento equivoco, con la scusa che all'esterno fosse successo qualcosa di grave. Cecilia è andata immediatamente nel panico, ma sembra poi essersi rivelato tutto uno scherzo di dubbio gusto. La tranquillità della concorrente è visibile tra l'altro in tutte le effusioni che l'avvicinano sempre di più a Moser. Una grossa fetta del pubblico ha inoltre notato che i due ragazzi sono sempre più vicini, soprattutto perché in questi ultimi giorni si sono fatti la doccia nello stesso momento e sembrano non perdersi mai di vista.

PER CECILIA LA GIORNATA DEGLI ABBRACCI E' CON IGNAZIO MOSER

Il flirt fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è uno degli argomenti più quotati dai fan del Gf Vip 2, mentre sembra che non sia così evidente agli occhi degli altri concorrenti. Persino Jeremias ha deciso di non riprendere più la sorella per il suo comportamento ambiguo, forse perché tranquillizzato dal comportamento di Francesco Monte e da alcuni aerei che il fidanzato ha inviato alla ragazza. Uno dei video più gettonati fra i telespettatori riguarda fra l'altro proprio i baci che Ignazio e Cecilia si sono scambiati in sauna, un'attività decisa dalla produzione per la giornata degli abbracci. Non sono mancati di certo anche i contrasti fra i due, anche se collegati ad episodi di poco conto, mentre appare evidente come l'argentina sia fra i preferiti del pubblico italiano. In molti la preferirebbero infatti rispetto al fratello come possibile vincitrice del reality. L'impressione è quindi che Jeremias Rodriguez ed il suo comportamento spesso aggressivo giochino in realtà a sfavore della sorella.

