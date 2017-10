CORINNE CLERY/ Il diverbio con Serena Grandi è superato? (Grande Fratello Vip 2017)

Corinne Clery è riuscita a salvarsi dall'ultima nomination del Grande Fratello Vip 2017: i diverbi con Serena Grandi saranno finiti? Si riuscirà ad andare oltre?

Corinne Clery al Grande Fratello Vip 2017

CORINNE CLERY VS SERENA GRANDI

Corinne Clery è riuscita a salvarsi dall'ultima nomination del Grande Fratello Vip 2017, nonostante il televoto flash con le preferenze del pubblico che avrebbe potuto mettere a rischio la sua permanenza in Casa. Grazie all'ultima diretta abbiamo avuto inoltre la conferma che la concorrente si sta proprio divertendo all'interno del reality e che le sembra di trascorrere una lunga vacanza rilassante. Ottimo il rapporto anche con gli altri concorrenti, ma ciò che appare evidente è che non vada d'accordo con tutti. L'attrice francese ha inoltre dovuto dare il proprio voto in nomination palese, dato che durante la puntata ha scelto di patteggiare per Veronica Angeloni ed ha subito una penalizzazione con l'eliminazione della pallavolista. Corinne ha destinato il proprio voto ad Aida Yespica, l'unica con cui a suo dire ha legato poco. Durante la diretta, l'artista ha inoltre avuto la possibilità di avere uno scontro verbale con Serena Grandi, per via delle loro storiche tensioni. L'attrice italiana ha infatti deciso di chiedere uno stop alla rivale, che con il suo arrivo nella Casa ha avuto modo di parlare della Grandi e del suo rapporto con Beppe Ercole senza alcuna riserva. Il catfight fra le due attrici sembra essersi concluso a favore di Serena, che non ha mancato di tirare diverse frecciate avvelenate alla Clery, soprattutto quando ha sottolineato che il defunto Ercole le ha richiesto di rifarsi il seno prendendo spunto dal decolletè della prima moglie.

CORINNE E IL RAPPORTO CON CARMEN RUSSO AL GRANDE FRATELLO VIP

Anche se la rabbia registrata da Corinne Clery durante l'ultima diretta del Gf Vip 2, sembra che la concorrente sia riuscita a reagire nei minuti successivi. In particolare è riuscita ad avere il sostegno di Cristiano Malgioglio, che si è ritrovato tuttavia fra due fuochi per via della sua grande amicizia con l'attrice e con Serena Grandi. Per questo motivo, il paroliere d'Italia ha deciso di lanciarsi nella missione di unire le due donne e farle riconciliare. Corinne continua inoltre a trovare in Carmen Russo una valida confidente, sia perché le due concorrenti condividono lo stesso letto matrimoniale, sia perché hanno avuto modo di parlare di relazioni ed amore. La Clery ha manifestato una forte ammirazione e invidia per il rapporto che Carmen ha con il marito Enzo Paolo Turchi, confidandole di avere qualche dubbio sul compagno Angelo Costabile. Quest'ultimo è infatti molto più giovane di lei e dati i suoi recenti problemi fisici, l'artista francese si chiede fino a che punto vorrà rimanerle affianco. Alcuni giorni dopo questa confessione, la Clery sembra essere ritornata sui suoi panni ed ha rivelato a Luca Onestini di voler chiedere scusa al suo Angelo per non aver creduto nella loro unione.

L'ATTRICE NON PIACE MOLTO AL PUBBLICO DEL GF VIP 2...

Corinne Clery è fra i concorrenti più deboli del Gf Vip 2017. L'entrata di tre nuove icone dello spettacolo nella Casa ha permesso ad inquilini più a rischio di poter schivare la nomination, anche se Corinne è riuscita a salvarsi grazie all'impopolarità di Aida Yespica e Carmen Russo. Sui social, pochi telespettatori hanno dimostrato comunque di apprezzare l'attrice francese, sia perché parla a ruota libera e senza sosta, sia perché sembra fare un gioco sporco con Carmen e Cristiano Malgioglio. In tanti infatti credono di averla vista poco prima dell'ultima diretta mentre si metteva d'accordo con gli altri due concorrenti per nominare la Yespica, anche se in seguito ha manifestato un forte stupore con la stessa modella per il televoto che la potrebbe portare fuori dalla Casa. A discapito della fase iniziale, la Clery sta inoltre dimostrando di non avere alcun ruolo all'interno della struttura ed anche per questo risulta antipatica agli occhi del pubblico, che vorrebbero vederla più indaffarata.

© Riproduzione Riservata.