COTTO E MANGIATO/ Il menù del giorno: Tessa Gelisio torna su Italia 1 con nuove gustose ricette

Cotto e mangiato - Il menù del giorno torna oggi, 30 ottobre su Italia 1, e va in onda da lunedì al venerdì alle 12.05. Ai fornelli Tessa Gelisio in una nuova e bellissima cucina.

30 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Cotto e Mangiato

Da oggi, 30 ottobre, torna “Cotto e Mangiato – Il menù del giorno”, in onda da lunedì a venerdì alle 12 circa, su Italia 1. Al timone del programma ritroviamo Tessa Gelisio che apre le porte della sua nuova e bellissima cucina: “Tra le novità, una rubrica in cui cuciniamo piatti sempre diversi a seconda di cosa troviamo nella borsa della spesa ricette per il consumo immediato ma anche da conservare”, ha detto Tessa raccontando le novità di questa stagione. Un altro nuovo appuntamento è quello de “L’idea in più”: “Troverete i suggerimenti della chef Lara per preparare conserve, dolci e tantissime specialità da congelare, per non farci cogliere mai impreparati”, ha detto la padrona di casa come rilasciato dal comunicato stampa. Sulla pagina Facebook del programma (che piace a 1.346.295 persone) è stato pubblicato un video a 360° che mostra i segreti della nuova cucina di Tessa Gelisio.

NELLE CUCINE DEI GRANDI CHEF

Tessa Gelisio anticipa un’altra grande novità:” Nelle puntate di questa edizione sempre più chef stellati hanno deciso di ospitarci nella loro cucina per svelarci tanti segreti. Alcune idee richiedono tecniche elevate, strumenti particolari e anni di esperienza per essere messe in pratica… Ma da casa possiamo comunque rielaborare le ricette stellate in versione più semplice e adattarle alla quotidianità. È sempre un piacere poter imparare dai big del settore”. Non mancheranno ospiti, gli appuntamenti con il brunch, i giovani chef e le ricette dei telespettatori arrivate all’indirizzo www.cottoemangiato.studioaperto.it e che Tessa ha realizzato ai fornelli della sua cucina. Come sempre non mancheranno interessanti approfondimenti sulle tematiche legate all'alimentazione.

