CRIMINAL MINDS 12/ Anticipazioni del 30 ottobre 2017: Reid dovrà dichiararsi colpevole?

Criminal Minds 12, anticipazioni del 30 ottobre 2017, su Rai 2 in prima Tv. Le speranze di uscire diventano sempre più scarse per Reid, che deve confrontarsi con carcerati violenti

30 ottobre 2017 Redazione

Criminal Minds 12, in prima Tv su Rai 2

CRIMINAL MINDS 12, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 30 ottobre 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Criminal Minds 12, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 15° ed il 16°, dal titolo "Maschio alfa" e "Un aiuto inutile". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la squadra viene informata da un coroner universitario della possibilità che fra i corpi donati alla ricerca ce ne sia uno collegato ad un omicidio. La vittima presenta infatti un tatuaggio sul braccio che permette alla squadra di iniziare a credere che ci sia un SI in città. Nel frattempo, Reid fa il suo ritorno con una scusa e non informa gli altri profiler delle ultime evoluzioni sulla malattia della madre. Tara (Aisha Tyler) intuisce invece che il serial killer potrebbe aver ucciso più di una vittima, mentre l'infermiera di Diana (Jane Lynch) decide di dare le dimissioni in seguito ad un'aggressione da parte della donna, dovuta alle sue allucinazioni. In seguito, il BAU scopre che Reid sta convivendo con la madre ed è andato contro il parere dei medici e che l'SI ha tatuato di proprio pugno la vittima. Grazie alle analisi del disegno emerge inoltre che ha lasciato una propria impronta, mentre l'SI continua ad uccidere. Secondo l'analisi di Tara, l'ultima vittima potrebbe avvicinarsi di molto al reale obbiettivo del killer, riuscendo a circoscrivere una zona precisa in cui opera. Grazie al suo modus operandi, Rossi (Joe Mantegna) intuisce che l'SI con cui hanno a che fare è un senzatetto e che potrebbe uccidere in base ad antichi rituali, riuscendo a risalire a Bryce Jarvis (Eric Henry). Reid tuttavia dovrà fare i conti con l'impossibilità di curare la madre come vorrebbe e dovrà accettare di riportarla al centro. In seguito al ritrovamento di un corpo mutilato, la squadra indaga su un serial killer estremamente pericoloso, che in seguito farà una nuova vittima. Entrambe sono state avvistate l'ultima volta in un bar e l'unico collegamento sembra dovuto alla recente separazione dai rispettivi partner. Alcuni indizi permettono inoltre ai profiler di capire che l'SI agisce in base alla mancanza di accettazione della propria omosessualità, mentre Mark Tolson (Ivan Hernandez) decide di uccidere l'ex fidanzato Bill (Zachary Abel) in seguito ad un suo rifiuto. Lo sorprende infatti mentre si trova in compagnia di un altro uomo e conclude che fra i due sta nascendo qualcosa, scegliendo di uccidere il probabile rivale per impedire di perdere definitivamente l'ex fidanzato. I profiler trovano in seguito il fidanzato dell'ultima vittima e scoprono il collegamento con Bill, il ragazzo con cui si vedeva e che ha cercato di consolare per via del fidanzato geloso. Gli elementi portano il BAU a capire di aver trovato il killer e ad arrestare Mark, ma solo dopo il suo tentativo di uccidere Bill con una mannaia.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 OTTOBRE 2017, EPISODIO 15 "MASCHIO ALFA"

La squadra dovrà indagare su una serie di aggressioni fatti a giovani ragazzi di entrambi i sessi. L'SI utilizza l'acido cloridrico per deturpare le proprie vittime, ma le sue intenzioni sono ben precisi. Continua inoltre la disavventura di Reid, che continua a doversi confrontare con la dura realtà in carcere. Dovrà tra l'altro sottostare ad un regime diverso da quello previsto, dato il sovraffollamento della prigione in cui si trova. Emily sarà costretta inoltre ad informarlo sulle poche possibilità che riescano a farlo uscire: forse per poter essere libero dovrà ammettere di essere un assassino.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 OTTOBRE 2017, EPISODIO 16 "UN AIUTO INUTILE"

Il BAU continua ad interessarsi di nuovi casi, che questa volta interesseranno la città di New York. Tre vittime sono state uccise e le loro ossa sono state fratturate prima del delitto, prelevate dopo una visita ad un bar del posto. Nel frattempo, JJ decide di fare visita a Reid e lo aggiorna sul fatto che la sua situazione sia ancora più tragica di quanto sospettato. Per riuscire a mantenere la mente occupata dell'amico, deciderà di sottoporgli uno dei casi del BAU, alla ricerca del suo aiuto.

© Riproduzione Riservata.