CRISTIANO MALGIOGLIO / Dopo Lorenzo Flaherty, lo bacia anche Jeremias Rodriguez (Grande Fratello Vip 2)

Cristiano Malgioglio è il concorrente più 'desiderato' del Grande Fratello Vip 2? Dopo Lorenzo Flaherty anche Jeremias Rodriguez gli ha teso un trappola baciandolo sulla bocca.

30 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Cristiano Malgioglio

Non mancano i baci all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2 anche se il concorrente più cercato non é né una modella né tanto meno un aitante ragazzo quale Ignazio Moser o Luca Onestini. Vi sorprenderà sapere che il fortunato ancora una volta è Cristiano Malgioglio che qualche settimana fa aveva già scatenato "l'interesse" di Lorenzo Flaherty: l'attore, dopo essere stato accusato di essere omofobo, aveva baciato il famoso paroliere per confermare di non avere nulla contro i gay. Ed infatti da quel momento i loro rapporti sono decisamente migliorati. Ma qualche ora fa è stato un altro gieffino a cercare il contatto con il divertente Cristiano: in accordo con l'amico Ignazio Moser, infatti, il fratello di Belen ha preparato un attacco al proprio compagno di avventura. Vediamo un po' com'è andata: Malgioglio si trovava ancora a letto, quando improvvisamene si è presentato a fianco a lui Ignazio che lo ha immobilizzato con le mani. Pochi istanti dopo è sopraggiunto Jeremias che ha baciato il suo compagno di avventura, per ragioni ancora tutte da scoprire (e che potrebbero essere chiarite nella diretta di oggi condotta da Ilary Blasi).

Il bacio di Cristiano Malgioglio e Jeremias Rodriguez

Poco dopo il bacio scambiato da Cristiano Malgioglio e Jeremias Rodriguez, è intervenuto il Blog Live del Grande Fratello Vip 2 che ha riportato quando segue: "E mentre in Casa continua la sfida al gioco dei tappi, in camera si consuma il bacio rubato tra Jeremias e Cristiano: “Mamma mia, finiamo a Striscia la Notizia ragazzi!” urla ridendo Malgioglio, l’argentino l’ha colto all'improvviso!" . Impossibile a questo punto non ricordare le dichiarazioni di qualche tempo fa del paroliere, che aveva parlato di un bacio da lui scambiato con Belen Rodriguez (e prontamente da lei smentito). Parlando della collaborazione di qualche anno prima a Quelli che il calcio, Malgioglio ha ammesso di avere perso il sonno a causa della mossa improvvisa della showgirl argentina. Il bacio di suo fratello Jeremias gli avrà fatto lo stesso effetto?

