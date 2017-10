CRISTIANO MALGIOGLIO/ Il paroliere non rispetta le regole del reality? (Grande Fratello Vip 2017)

Cristiano Malgioglio è stato indicato dal gigante del programma come uno dei concorrenti più indisciplinati della Casa: migliorerà o continuerà a non rispettare le regole?

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2017

LA VISITA DEL CASTIGATORE

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2 ha messo finora in evidenza la popolarità di Cristiano Malgioglio, che anche durante l'ultima diretta ha ricevuto la visita del castigatore. Anzi, del fustigatore per usare le sue stesse parole. Il paroliere è infatti stato indicato dal gigante del programma come uno dei concorrenti più indisciplinati della Casa e per questo si è dovuto sottoporre ad un piccolo test con le arti marziali. Grazie alla sua vittoria ha potuto inoltre ottenere il titolo di Capitano e ricevere come bonus la possibilità di cenare con qualche altro concorrente. Durante la fase della nomination, Malgioglio ha quindi potuto evitare di poter esprimere il proprio voto ed ha tenuto l'immunità per se stesso, scegliendo allo stesso tempo di rendere palesi le votazioni di Raffaello Tonon, Daniele Bossari e Cecilia Rodriguez. In settimana ha invece comunicato alla produzione di voler trascorrere la cena con i concorrenti che apprezza di più, ovvero Corinne Clery, Carmen Russo e Raffaello Tonon. Questi ultimi tre sono stati infatti la salvezza per il paroliere, che con l'uscita di Carmen Di Pietro e Serena Grandi iniziava già a sentirsi fin troppo da solo.

CRISTIANO MALGIOGLIO E LA SUA MALATTIA

Gli ultimi sette giorni di Gf Vip 2 sono trascorsi con molta più tranquillità per Cristiano Malgioglio, che è riuscito anche a far notare a Corinne Clery un difetto senza scatenare le sue ire. Il paroliere ha infatti notato che l'attrice parla a ruota libera senza prendere quasi respiro, un particolare che in precedenza aveva contestato anche a Simona Izzo. Negli ultimi giorni, Malgioglio ha parlato ancora una volta della prevenzione e della malattia che lo ha colpito prima del suo ingresso nel programma, scegliendo di sottolineare ancora una volta quanto sia importante fare i dovuti controlli medici. Negli stessi giorni ha inoltre avuto modo di parlare con Carmen Russo di un concorrente in particolare: Lorenzo Flaherty. Agli occhi del cantautore, quest'ultimo avrebbe infatti cambiato il proprio atteggiamento in seguito alla tripletta di nomination e si starebbe dimostrando amicone con tutti per evitare di essere votato di nuovo. In un altro momento privato, Cristiano ha manifestato sempre all'attrice la volontà di dare il proprio voto a Flaherty nella nomination di questa sera.

LA POPOLARITA' DI CRISTIANO E' FORTE SUI SOCIAL

L'ultimo scontro avvenuto al Gf Vip 2017 con protagonista Cristiano Malgioglio sembra essersi risolto in un nulla di fatto. Nei giorni precedenti all'ultima diretta, diversi concorrenti avevano infatti iniziato a manifestare un forte fastidio nei confronti del paroliere e della sua decisione di dormire a Tristopoli da solo. Grazie all'intervento di Raffaello Tonon le acque sembrano essersi ormai calmate ed anche se in diversi telespettatori continuano ad accusare Malgioglio di agire contro le regole del reality, continua a riscuotere una forte popolarità sui social. Il concorrente non sembra tuttavia fra i preferiti alla vittoria finale del programma, preceduto di gran lunga da Giulia De Lellis, ma ora si trova in una situazione di forte difficoltà. Se Carmen Russo dovesse uscire dalla Casa, si ritroverebbe infatti con soli due concorrenti con cui condividere le proprie giornate. Come farà a riacquistare la benevolenza del resto del gruppo?

