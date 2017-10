Cecilia Rodriguez sta male in diretta/ Video, non riesce a respirare dopo aver lasciato Francesco Monte

Cecilia Rodriguez sta male in diretta al Grande Fratello Vip 2. Serata ricca di emozioni per la showgirl argentina, che ha avuto un duro confronto con il fidanzato Francesco Monte per chiarire la natura del loro rapporto dopo l’avvicinamento con Ignazio Moser. E proprio con Ignazio Moser Francesco Monte ha iniziato a discutere: il ciclista ha affermato di non dovergli delle scuse, in quanto non gli avrebbe mancato di rispetto; dura la risposta dell’ex tronista, che afferma che Moser ha mancato di rispetto all'essere uomo. Dopo questo confronto, Cecilia incontra Francesco Monte ed i due parlano del futuro della coppia: l'argentina dice di essere confusa, Monte prova a ricucire dicendole che la ama nonostante tutto. "Vai avanti e insegui i tuoi i sogni. Ora devo pensare a me e ti chiedo scusa per le mancanze di rispetto", questa la frase dell'argentina che sembra calare il sipario tra i due compagni. La conferma poco dopo con la domanda di Signorini: "Tu lo ami ancora?", con Cecilia che risponde di non saperlo.

Dopo il confrontro tra i due ormai ex fidanzati, Alfonso Signorini ha letto in diretta un messaggio inviatogli da Belen Rodriguez, sorella di Cecilia. E, dopo questo tourbillon di emozioni e tensione, Cecilia Rodriguez ha iniziato a non stare bene: l’argentina non riusciva a respirare ed è stata subito soccorsa . Pochi istanti fa Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip 2, ha annunciato che Cecilia Rodriguez sta bene e si sta riprendendo. Intanto, sul web, piovono critiche nei confronti di Alfonso Signorini, che si è schierato completamente dalla parte di Cecilia, anche in virtù forse del rapporto con la sorella: “Se non fosse stata la sorella di Belen Signorini e Blasi avrebbero sfoggiato uno scontato moralismo altro che “siete bellissimi”, ""Siete bellissimi"... #signorini se al posto della sorella di Belen ci fosse stata una pinco pallina qualunque l'avresti distrutta! #gfvip", "Ma ci rendiamo conto che ancora prima di parlare con il fidanzato Signorini e co hanno glorificato lei che mette le corna a lui #GFVIP".

Belen ha un messaggio molto importante per Cecilia.#GFVIP pic.twitter.com/VBCvAl28mt — Grande Fratello (@GrandeFratello) 30 ottobre 2017

