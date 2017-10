Che cosa ha detto Francesco Monte a Cecilia Rodriguez?/ Video, le parole sussurrate all'orecchio al GF Vip 2

Che cosa ha detto Francesco Monte a Cecilia Rodriguez? L'ex tronista entra nella Casa del Grande Fratello e sussurra delle parole all'orecchio della fidanzata: ecco quali

30 ottobre 2017 Anna Montesano

Cecilia Roriguez, Ignazio Moser e Francesco Monte

Il tanto atteso confronto nella Casa del Grande Fratello Vip 2 è arrivato: Francesco Monte è entrato ed ha affrontato prima Ignazio Moser poi Cecilia Rodriguez. Ma cosa ha detto l'ex tronista di Uomini e Donne all'orecchio della sua fidanzata? È questo che si chiedono in tanti e che tra poco chiariremo. Parole forti in primis quelle dette al ciclista che ha dichiarato inizialmente di non avere nulla di cui scusarsi; poi però è arrivato il momento dell'incontro tra Francesco e Cecilia. La Rodriguez allora, prima di salutarlo, confessa il desiderio che lui continui la sua vita senza pensare a lei: ""So che chiederti scusa in mille modi ma non basterà mai. Ho capito tante cose qui dentro e non riesco ad immaginarmi più avanti"

ECCO COSA HA SUSSURRATO FRANCESCO MONTE A CECILIA

Cecilia ha poi aggiunto "Vai avanti, pensa ai tuoi sogni e non aspettarmi. Non credere che io ti dica questo per Ignazio. Io in questa esperienza mi sono riguardata, mi sono ascoltata. È vero che ho trovato delle cose in lui che mi piacciono tanto ma non è che mi voglio fidanzare". Francesco non sembra credere del tutto a questa versione ed è per questo che, avvicinando la ragazza le sussurra poi all'orecchio "Mi ha ucciso". "Lo so benissimo" risponde Cecilia a questo monito di Monte che, prima di andare via, le sussurra ancora "Stai attenta", probabilmente riferito a Ignazio e alla sua convinzione che l'interesse del rivale non sia del tutto reale. Tutto però sembra ancora in bilico e la storia che sta tenendo incollati alla tv i fan del Grande Fratello Vip sembra destinata a continuare.

