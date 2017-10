DANIELE BOSSARI/ Pronto ad un isolamento: sarà la nostalgia di casa sua? (Grande Fratello Vip 2017)

Daniele Bossari cambia idea su Aida Yepsica e su Jeremias Rodriguez. Nonostante le amicizie sente il bisogno di isolarsi: strategia o nostalgia? Lo scopriremo questa sera

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

DANIELE BOSSARI VOTA CARMEN RUSSO

Daniele Bossari prosegue con sicurezza la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2, cercando di avere ottimi rapporti con gli altri concorrenti della Casa. Nelle ultime settimane lo abbiamo visto stringere i rapporti con Aida Yespica, diventata la sua concorrente preferita in fase di nomination. Il suo cambio di opinione nei confronti della modella è visibile fin dalla scelta del conduttore di destinare il voto, durante l'ultima diretta, a Carmen Russo. Bossari avrebbe infatti potuto scegliere solo fra la Russo e la Yespica, dato il legame che ha creato con i concorrenti maschi votabili e con Corinne Clery, con cui ha condiviso diverse confidenze. A discapito della fase iniziale del programma, il conduttore sembra tuttavia aver perso quella popolarità che lo aveva portato in vetta nelle preferenze dei telespettatori italiani e sembra tra l'altro che non rientri più fra i papabili alla vittoria finale. Anche se in molti fan gradiscono la sua presenza per via della profondità e della cultura che ha sempre dimostrato, in forte contrasto con altri concorrenti, Bossari non sta portando più alcuna innovazione alla sua partecipazione nel programma.

DANIELE BOSSARI E LE AMICIZIE NELLA CASA

Il Gf Vip 2 sta diventando sempre più difficile per tutti i concorrenti e soprattutto per Daniele Bossari, che negli ultimi giorni ha mostrato una forte nostalgia di casa e della realtà. Lo abbiamo visto infatti sempre più pensieroso durante le ore del mattino e sveglio fino a tarda notte, sempre solitario ed intento in qualche impresa introspettiva. Il conduttore sta manifestando un forte desiderio di isolarsi rispetto al resto del gruppo, anche se i suoi rapporti con gli altri inquilini continuano ad essere buoni. Sembra tra l'altro aver risolto non solo qualsiasi tipo di conflitto con Ignazio Moser, ma addirittura apprezzare anche la presenza di Jeremias Rodriguez, come ha rivelato durante l'ultima diretta. Bossari infatti ha notato nell'argentino un forte cambiamento che lo ha colpito molto e che gli fa sperare che stia maturando all'interno di quest'esperienza. Eppure le note malinconiche del concorrente continuano a farsi sentire, fra sogni in cui immagina di guidare un'auto ed il desiderio di riabbracciare la famiglia.

COME ANDRA' QUESTA SERA AL GRANDE FRATELLO VIP?

A differenza di quanto si era ipotizzato nelle prime settimane di Gf Vip 2017, Daniele Bossari potrebbe abbandonare la Casa prima della fase finale. Mancano ancora tanti giorni e ci sono diverse eliminazioni da fare ed anche se per ora il concorrente rientra fra le preferenze di pubblico e partecipanti, la sua permanenza nel reality può essere vista piuttosto vacillante. La popolarità che lo aveva portato in vetta alle scelte del pubblico lo sta riportando infatti verso il basso con estrema velocità, facendo intuire che il desiderio iniziale dei telespettatori di vederlo vincere fosse dovuto all'episodio di bullismo che ha vissuto in seguito allo scontro con Ignazio Moser. Dal canto suo Bossari dimostra di essere fra i pochi concorrenti di quest'edizione dotato di una forte coerenza e sincerità, qualità che il pubblico tiene in forte considerazione e che tuttavia potrebbero non essere sufficienti a farlo finire in finale con altri protagonisti più popolari, come Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis.

