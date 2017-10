DUELLO ALL'ULTIMO SANGUE/ Su Rai Movie il film con Rock Hudson (oggi, 30 ottobre 2017)

Duello all'ultimo sangue, il film in onda su Rai Movire oggi, lunedì 30 ottobre 2017. Nel cast: Rock Hudson e Donna Reed, alla regia Raoul Walsh. La trama del film nel dettaglio.

30 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai Movie

Duello all'ultimo sangue, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere western del 1953 che è stata diretto da Raoul Walsh (La fuaria umana, Una pallottola per Roy, I ruggenti anni venti) ed interpretata da Rock Hudson (Il letto racconta, Il gigante, Non mandarmi fiori), Donna Reed (La vita è meravigliosa, Da qui all'eternità, L'ultima volta che vidi Parigi) e Lee Marvin (Quella sporca dozzina, L'uomo che uccise Liberty Valance, Senza un attimo di tregua). Il film è stato distribuito originariamente con il titolo Il suo onore gridava vendetta, per poi uscire di nuovo nei cinema nel 1960 con il titolo modificato. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DUELLO ALL'ULTIMO SANGUE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Finita la Guerra Civile Americana, Ben Warren (Rock Hudson) sta tornando a casa dal fronte per ritrovare la sua fidanzata Jennifer (Donna Reed), sposarsi e mettere su famiglia, lasciandosi alle spalle la violenza e la guerra. Anche Frank Slayton (Philip Carey) è un reduce, ma ha combattuto dalla parte dei sudisti. Il suo esercito è allo sbando, e l'uomo, incapace di tornare alla vita civile, insieme ad una banda di compagni, si ricicla come bandito. Durante un assalto a una diligenza le strade di Ben e Frank si scontrano. La rapina si conclude in modo drammatico con rapimento da parte dei banditi di Jennifer, la fidanzata di Ben che è rimasto ferito rimasto ferito nello scontro. Durante la convalescenza Ben non ha altro in mente che tornare a salvare la sua donna, ma ben presto si rende conto che tutti hanno paura di Frank e nessuno è disposto ad aiutarlo. Gli unici disposti a mettersi dalla parte di Ben sono un indiano e un ex membro della banda di Slayton, ora in cerca di redenzione. Entrambi sono, ognuno per i propri motivi, in cerca di vendetta nei confronti dei banditi capitanati da Frank. Il terzetto si metterà quindi in marcia verso Sud, con l'obiettivo di scontrarsi con i malviventi, liberare Jennifer e fare giustizia.

