Dario Argento/ Dal caso Weinstein alle accuse alla figlia Asia, dirà la sua? (Che fuori tempo che fa)

Dario Argento si racconta in tv, nel salotto di Fabio Fazio dopo le polemiche relative al caso Weinstein, alle accuse alla figlia Asia e la Salomè (Che fuori tempo che fa)

Il famoso regista e maestro dell'horror Dario Argento oggi, 30 ottobre, sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio in onda nella seconda serata di Rai1. Fabio Fazio riaprirà le porte del suo studio proprio al regista a 24 ore dalla festa dedicata all'orrore, quella di Halloween, ma dopo una scia di polemiche che nei giorni scorsi lo hanno visto protagonista. Il popolare regista e sceneggiatore romano avrà modo di parlare della sua attività cinematografica ma anche, se possibile, di quello che è successo nelle scorse settimane negli Usa con lo scandalo Weinstein e tutto quello che da questo ne è scaturito tra polemiche, denunce e racconti di anni e anni di violenze fisiche e psicologiche ad attrici e starlette del cinema e della tv anche nostrana. Tra queste c'è anche la figlia del regista, Asia Argento.

IL CASO WEINSTEIN E LE RIVELAZIONI DI ASIA ARGENTO

Le rivelazioni dell'attrice non sono state ben viste da una parte del popolo social che non ha fatto altro che sottolineare il fatto che si tratta di rivelazioni tardive rispetto ai fatti e che potrebbe essere state fatte per cavalcare l'onda delle polemiche e farsi notare. Proprio a tal proposito, ha preso la parola Dario Argento che in un'intervista telefonica al Corriere della Sera, si è messo dalla parte della figlia dichiarando anche di non sapere niente di quello che è successo all'epoca dei fatti: "Non ne sapevo niente, Asia non mi disse nulla al tempo. Non potevo immaginare. Le parole coraggiose di Asia stanno scoperchiando finalmente il vaso di Pandora su un sistema marcio. Eppure ora se la prendono tutti con lei, come se fosse lei ad aver sbagliato. La denigrano per non aver rivelato prima. Lo trovo davvero surreale e così maledettamente ingiusto [....] Per me queste accuse sono incomprensibili e più ci penso più non so come sia possibile arrivare a questo punto. È un’altra violenza che si aggiunge a violenza". Parlerà dell'argomento anche questa sera su Rai1.

LA SALOMÈ NELLA BASILICA DI SAN FRANCESCO

Nelle scorse settimane, il regista Dario Argento è stato impegnato con la Salomè in versione rivista e rivisitata messa in scena nella Basilica di San Francesco tra mille preoccupazioni con testo e artisti umbri studiati ad hoc proprio per omaggiare la terra che ha ospitato l'opera. Il rischio era quello di superare alcuni limiti e questo aveva mandato in crisi lo stesso Dario Argento che ha raccontato ad Assisinews.it: “Sarà un’opera rappresentata in modo strano. Ci troviamo nella Basilica di San Francesco, davanti agli affreschi di Giotto e Cimabue e ci vuole rispetto. I Frati mi hanno chiesto di farla senza costumi e senza scenografie, con gesti non esasperati dei personaggi. Ho accettato perché era giusto farla così. Farò un gioco di emozioni tra le luci e i movimenti dei personaggi, cercherò di renderlo emozionante”.

