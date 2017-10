EDOARDO ERCOLE/ Il figlio di Serena Grandi contro Corinne Clery (Grande Fratello Vip 2017)

Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi, contro Corinne Clery che dopo la sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2017 ha criticato apertamente l'attrice bolognese.

Serena Grandi ed Edoardo Ercole

Edoardo Ercole rimarrà nei cuori dei fan del Grande Fratello Vip 2 non solo per il messaggio commovente diretto alla madre Serena Grandi, in occasione della sua eliminazione, ma anche per la bagarre nata fra l'attrice e Corinne Clery. Il ragazzo sarebbe stato infatti insultato dall'artista francese fin dalla scelta del defunto padre, Beppe Ercole, di unirsi in matrimonio con la donna. La Clery lo avrebbe infatti offeso diverse volte per via del suo peso e per la sua omosessualità, negandogli alla fine di poter avere un orologio posseduto dal padre e finito invece nelle mani del figlio dell'artista francese. Durante un intervento a Pomeriggio 5, Edoardo ha infatti sottolineato come i rapporti fra la madre e la Clery siano tesi da diversi decenni, come ha dimostrato il catfight fra le due donne avvenuto nell'ultima puntata del reality. Nel salotto di Barbara d'Urso, Edoardo ha accusato inoltre Corinne di essere entrata nella Casa solo per parlare male della Grandi, dato che dal suo ingresso nel programma non avrebbe fatto altro che screditarla agli occhi degli altri concorrenti.

CONTRO CORINNE CLERY PER DIFENDERE LA MADRE

Il voto a sfavore di Corinne Clery dato dai fan del Gf Vip 2 potrebbe essere dovuto anche alle ultime rivelazioni di Edoardo Ercole, che ancora prima dello scontro in diretta fra l'attrice e la madre, Serena Grandi, ha fatto diverse rivelazioni sul conto della concorrente. A partire dalla smentita fatta a Pomeriggio 5 riguardo a un episodio raccontato dalla Clery ai compagni d'avventura, in cui ha sottolineato infatti di essere sfuggita per un pelo ad un'aggressione della Grandi, che avrebbe cercato di colpirla con la sua borsa. Parole che Edoardo ha smentito durante il suo intervento televisivo, soprattutto per quei quattro anni di pacifica convivenza che secondo Corinne ci sarebbero stati fra lei e la Grandi all'inizio della sua relazione con Beppe Ercole. Edoardo ha infatti rivelato di aver incontrato in quel periodo l'attrice francese appena tre volte e di non essersi mai sentito parte di quella famiglia allargata che ha invece menzionato la Clery con gli altri concorrenti della Casa.

