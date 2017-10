ENZO PAOLO TURCHI/ Marito di Carmen Russo: è crisi per colpa del reality? (Grande Fratello Vip 2017)

Enzo Paolo Turchi è uno dei protagonisti indiretti del Grande Fratello Vip 2 per via della presenza di Carmen Russo nella Casa. Si parla di una crisi tra i due

Enzo Paolo Turchi

ENZO PAOLO TURCHI, MAL DI GF VIP...

Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, rimarrà nella storia televisiva anche per il pianto fatto durante l'esperienza all'Isola dei Famosi, ma attualmente è uno dei protagonisti indiretti del Grande Fratello Vip 2 per via della presenza di Carmen Russo nella Casa. Sono trascorsi diversi anni da quel famoso episodio, ma ora che l'attrice e showgirl si ritrova in nomination con Aida Yespica è possibile che il marito voglia intervenire in studio o addirittura mostrarsi alla consorte tramite il famoso vetro. Per ora il coreografo non ha voluto concedersi alle telecamere del programma, che durante la sua ultima diretta ha registrato anche la sua assenza. Un evento che ha colpito in modo particolare Carmen, dato lo stupore mostrato nel sapere che il marito non fosse in studio a sostenerla. Fin dal suo ingresso nel programma, la Russo non ha fatto altro che decantare le lodi del marito e, sottolineando quanto il loro matrimonio si basi sull'amore, quello vero e con la A maiuscola. A completare la loro unione è stato l'arrivo della figlia Maria, avuta quattro anni fa dopo lunghi tentativi: un quadretto che ha addirittura spinto Corinne Clery a porsi delle domande sulla sua relazione con Angelo Costabile. Eppure non sembra che sia tutto rosa e fiori in Paradiso, visto quando annunciato da Oggi in uno dei suoi ultimi numeri. Sembra infatti che Enzo Paolo non fosse affatto d'accordo con la scelta di Carmen di partecipare al reality, anche se per ora non si conoscono le motivazioni.

ENZO PAOLO TURCHI E CARMEN RUSSO IN CRISI?

A poche ore dalla nuova diretta del Gf Vip 2, le pagine di gossip si scatenano sulla possibile crisi in corso fra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. Secondo Oggi, i due coniugi avrebbero infatti vissuto una lite per via della decisione dell'attrice di partecipare al programma, in totale disaccordo con la volontà del marito. Secondo alcuni fan sarebbe anche per questo che Carmen parla spesso della sua relazione con Enzo Paolo agli altri concorrenti del reality, a cui non manca di sottolineare quanto ami il marito fin dal primo giorno in cui lo ha conosciuto. Alla luce di questo sembra difficile credere che abbiano vissuto una crisi poco prima dell'ingresso dell'attrice nella Casa, ma è anche possibile che sia un suo modo per calmare le acque e far capire al marito quanto la sua decisione non influisca sui sentimenti che prova per lui. A conferma della lite in corso ci sarebbe invece il fatto che Enzo Paolo Turchi non si è presentato durante l'ultima diretta del programma e c'è da chiedersi se deciderà di invertire la rotta proprio questa sera, di fronte all'eventualità che la Russo debba già abbandonare la Casa a soli 14 giorni di distanza.

