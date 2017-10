ESTER GLAM/ Uomini e Donne: la corteggiatrice di Paolo conquista i social (Trono classico)

Ester Glam è una delle corteggiatrici di Paolo Crivellin al Trono Classico di Uomini e Donne. La bella ragazza mora ha conquistato il pubblico di Canale 5 che fa il tifo per lei sui social.

30 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Oggi pomeriggio, lunedì 30 ottobre, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Tra i protagonisti ritroveremo il tronista Paolo Crivellin e la sua corteggiatrice Ester Glam. Dopo aver scelto di corteggiare Paolo e non Mattia, Ester ha conquistato il pubblico del programma di Canale 5: “Cosa ti piace di questo trono di Paolo e Mattia? Ester”, scrive simpaticamente una fan su Twitter. In tanti tifano per la coppia Paolo-Ester: “Paolo deve assolutamente scegliere Ester, sono troppo belli insieme”, “Paolo ed Ester mi piacciono proprio!” e “Ma quanto sono belli Paolo e Ester, mi è partita una ship assurda”, sono solo alcuni dei numerosi cinguettii a favore della coppia. Altri chiedono al tronista di non fare sciocchezze: “mi raccomando Paolo oggi, non mi fare arrabbiare Ester” e “Paolo senti hai Ester non fare ca**ate, dai su!”. C’è anche chi teme che il tronista non scelga la bella mora: “Ester MERAVIGLIOSA ma Paolo non la sceglierà mai”.

ESTER È DAVVERO INTERESSATA A PAOLO?

In una recente intervista a Isa e Chia Jessica Guazzotti ha parlato del rapporto di Ester e Palo, dopo aver lasciato la corte del tronista: “Con Ester Glam, invece, mi sembra come se portassero avanti un rapporto mai nato e incredibilmente già consumato. Ho visto pochi contenuti fino ad oggi nelle varie uscite fatte e credo che sia Ester, che Angela, siano poco interessate a lui e molto al contesto televisivo. Ognuno è libero di decidere da chi farsi prendere in giro, oppure, ogni simile ama il suo simile…”, ha detto la l’ex tentatrice di Temptation Island. Ester è davvero interessata a Paolo? Lo scopriremo presto!

