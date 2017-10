FRANCESCO MONTE/ Lo scherzo a Cecilia Rodriguez e l’annuncio di Jessica Cerniglia (Grande Fratello Vip 2017)

Francesco Monte continua ad essere al centro dell'attenzione dei fan del Grande Fratello Vip 2 e non solo per la sua relazione con la bella Cecilia Rodriguez

Francesco Monte al Grande Fratello Vip 2017

Francesco Monte continua ad essere al centro dell'attenzione dei fan del Grande Fratello Vip 2 e non solo per la sua relazione con Cecilia Rodriguez. Dopo una lunga assenza, è infatti intervenuto durante l'ultima puntata del programma di Canale 5 per sottolineare quanto la fiducia che lo lega all'argentina vada al di là di un suo presunto flirt con Ignazio Moser. I due concorrenti del reality si sono infatti avvicinati molto nelle ultime settimane, fra baci e coccole e successivi sensi di colpa. Le parole durante la puntata della scorsa settimana, forti dell'unione che lo lega alla Rodriguez, hanno dato tuttavia vita a uno scherzo molto particolare. Durante una delle notti successive, un buontempone ha infatti pensato di imitare la sua voce per trarre in inganno Cecilia e puntare il dito contro il suo comportamento ambiguo con Moser, che si sarebbe riflettuto su un “episodio grave” accaduto all'esterno. d un orecchio attento appare chiaro che la voce in questione non fosse quella di Francesco Monte, ma la fidanzata ci è cascata in pieno così come tutti gli altri concorrenti della Casa. Il protagonista dello scherzo ha infatti urlato anche tramite megafono, sottolineando più di una volta “che cosa stai facendo, che cosa stai facendo” e spingendo fino alle lacrime la fidanzata di Monte. Nelle ore successive si è scoperta la verità, confermata sia dalla produzione del reality che dallo stesso agente, in modo indiretto, durante una puntata di Pomeriggio 5.

FRANCESCO MONTE E L’ANNUNCIO DI JESSICA CERNIGLIA

In questi giorni Francesco Monte sta subendo una gogna social pari forse a quanto avvenuto in precedenza fra un altro protagonista del Grande Fratello Vip 2017 e la sua attuale ex fidanzata. Lo scalpore sollevato dalla rottura fra Luca Onestini e Soleil Sorgé potrebbe infatti ripetersi con l'agente pubblicitario, finito nel mirino di una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Jessica Cerniglia ha infatti lanciato un macigno importante su Instragram, in una Stories in cui ha annunciato rivelazioni importanti su Monte. I fan di Uomini e Donne ricorderanno molto bene la ragazza per via della sua incursione nella relazione fra l'ex tronista e Teresanna Pugliese, la sua scelta finale. Jessica infatti non aveva esitato a scaldare gli animi in studio rivelando di aver vissuto dei momenti in intimità con Monte anche in seguito all'unione fra il ragazzo e la pugliese, complice una serata in discoteca. Lo scandalo fu tale che il confronto fra i tre protagonisti durò a lungo, senza che l'ex tronista arrivasse mai ad ammettere il tradimento, ma che spinse la Teresanna a scegliere di rompere il loro fidanzamento. Adesso la stessa “diavolessa” annuncia rivelazioni scottanti che potrebbero far vacillare la relazione fra Monte e Cecilia Rodriguez, per molti già in bilico per via del flirt in corso fra l'argentina e Ignazio Moser.

IL RAPPORTO TRA CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER

Francesco Monte è uno dei protagonisti indiretti del Grande Fratello Vip 2017 e potrebbe decidere di presentarsi ancora una volta nello studio del reality per chiarire quanto avvenuto negli ultimi giorni. Nelle settimane iniziali del programma, il fidanzato di Cecilia Rodriguez aveva in realtà manifestato un forte fastidio per la scelta della produzione di non invitarlo in puntata, tutto risolto con il suo ultimo intervento. Prima del suo arrivo in studio, Ignazio Moser e Cecilia avevano vissuto tra l'altro dei forti momenti di sconforto ed entrambi avevano manifestato il dubbio che i telespettatori potessero travisare coccole e tenerezze che si erano già scambiati. Dopo l'episodio con il megafono, i due sembrano aver trovato una forte tranquillità anche per quanto riguarda questo aspetto della loro convivenza e non sono state poche le occasioni in cui si sono ritrovati fin troppo vicini. Che cosa ne penserà Monte di tutto questo, soprattutto visto che i due concorrenti non accennano a staccarsi e anzi sembrano più uniti che mai?

© Riproduzione Riservata.